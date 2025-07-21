قوات الإنقاذ النهري بالغربية تنتشل 3 أشخاص في غرق مركب بسمنود.. صور

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية من إنقاذ 3 أشخاص إثر غرق مركب في مياه النيل بسمنود وجار البحث عن آخر.

تفاصيل الواقعة



كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت إخطارا بورد بلاغا يفيد وجود غريق فى نهر النيل بسمنود أمام حديقة الطفل.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز سمنود وتم الدفع بفريق من الغطاسين إلى محل البلاغ وتبين غرق مركب في مياه النيل على متنها 4 أشخاص.

تحرك أمني عاجل



ونجح رجال الإنقاذ النهري في إنقاذ 3 أشخاص وجار البحث عن آخر امام حديقة الطفل بسمنود ويدعى هاني هيثم جوده الصعيدى يبلغ من 18 عاما ، ومقيم بقرية منية سمنود دقهلية .

وتكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية من جهودها في البحث عن جثمان شاب غرق في مياه النيل بسمنود أمام حديقة الطفل وسرعة انتشال الجثمان.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.