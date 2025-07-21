خلال شهر يوليو... 3 معارض لتوزيع الاثاث والملابس وقافلة علاجية مجانية لدعم الآسر في الغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية اليوم عن نجاح جمعية الأورمان فى تنظيم 3 معارض لتوزيع الاثاث المنزلى والملابس الجديدة لدعم عدد (1250) أسرة بقرى عزبة البكري وسجين الكوم وعزبة الجلايلة وعزبة مصباح جاد وكوم علي وعزبة الركن بمركز قطور، وقرى محلة ابوعلي والشعبيه وعزبة بطينة وعزبة تومة ومنشية مبارك بمركز المحلة الكبرى.

جهود تضامن الغربية

كما نجحت الجمعية فى تنظيم قافلة طبيةبالتعاون مع مستشفى طنطا الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 92 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرية خرسيت مركز طنطا، وقرية كوم علي مركز قطور، وقرية بلشاي بمركز كفر الزيات، وكفر العبايده بمركز المحله .

دعم الأسر والعائلات

وأكدت حسناء ابراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتامعى بالغربية، على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

ولفتت إلى دعم المحافظة اللامحدود لكافة المبادرات الخيرية التي تتم على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة المجتمعية الجادة والتطوعية لدعم الغير قادرين بمحافظة الغربية.

تدشين قوافل

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، على التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الغربية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.

مضيفًا أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.