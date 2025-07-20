محافظ الغربية في جولة مفاجئة بكفر الزيات.. ويؤكد: التصالح والنظافة أولوية

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة كفر الزيات، تابع خلالها سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية، مشددًا على أهمية التفاعل المباشر مع المواطنين، وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير، وتحسين جودة الخدمات المقدمة على أرض الواقع، جاء ذلك بحضور الأستاذ عادل داود رئيس مجلس مدينة كفر الزيات.

جهود محافظ الغربية

واستهل المحافظ جولته بتفقد مبنى رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، لمتابعة أعمال التطوير الجارية، تنفيذًا لتوجيهاته السابقة برفع كفاءة مقرات العمل الحكومية، بما يُوفر بيئة مناسبة للعاملين ويُحسن من مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، مؤكدًا أن المباني الحكومية يجب أن تعكس جدية الدولة في تقديم خدمة لائقة ومتكاملة للمواطنين.

ثم توجّه المحافظ إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث تابع إجراءات العمل الخاصة بملفات التصالح، والتقى بعدد من المواطنين داخل المركز، واستمع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم، ووجّه بسرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة، وتذليل أية معوقات إدارية، مع التشديد على حسن استقبال المواطنين وتقديم الدعم الفني اللازم، لضمان تجربة خدمية أكثر يسرًا وعدالة.

دعم الأسر والعائلات

وانتقل اللواء الجندي بعد ذلك إلى شوارع المدينة، لتفقد أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات، وشملت جولته عدة محاور رئيسية، تحدث خلالها مع عدد من المواطنين، مستمعًا إلى آرائهم حول مستوى الخدمات اليومية، ومؤكدًا أن الشارع هو الاختبار الحقيقي لكفاءة الأجهزة التنفيذية، وأنه يتم تقييم الأداء من الشارع، ولن يُسمح بأي تهاون في تقديم خدمة تليق بأهالي كفر الزيات.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير شارع الجيش، الذي شهد مشروع توسعة شاملة تضمن زيادة عرض الطريق 3 أمتار على الجانبين، وإعادة تصميم الجزيرة الوسطى لتكون بعرض 4 أمتار، وتنفيذ أرصفة حديثة وأحواض زراعية، وإنشاء باركينج طولي باستخدام بلاط الإنترلوك الملون، بهدف تعزيز السيولة المرورية، وتوفير أماكن انتظار منظمة، وتحسين المشهد البصري العام.

تحسين خدمات المواطنين

وفي ختام جولته، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تعمل وفق رؤية واضحة تضع راحة المواطن في صدارة الأولويات، مشيرًا إلى أن العمل الميداني هو الضمان الحقيقي لتحقيق نتائج ملموسة، وأن كل مسؤول مطالب بالنزول إلى الشارع والاستماع للمواطنين باعتبارهم الشريك الأساسي في مسيرة البناء والتطوير، قائلًا: "المواطن شريك أصيل في عملية البناء، والاستماع إليه هو مفتاح النجاح الحقيقي".