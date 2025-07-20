لواء المظليين يبدأ استبدال قوات الاحتياط الإسرائيلية بالضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "هيئة البث الإسرائيلية" أن لواء المظليين يبدأ هذا الأسبوع مهام استبدال قوات الاحتياط في الضفة الغربية.

وأطلقت سيارات الإسعاف في قطاع غزة صافرات إنذار في وقت محدد كنداء استغاثة وتحذير من تفاقم المجاعة وتدهور الوضع الصحي.



وطالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “ الأونروا ” في بيان صادر عنها اليوم الأحد، برفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بإدخال الغذاء والأدوية.



وقالت الأونروا في بيانها: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجوّع المدنيين في قطاع غزة، ومن بينهم مليون طفل.

وبينما يموت الصغار والكبار في شوارع غزة ومستشفياتها بسبب التجويع الممنهج الذي تمارسه ضدهم إسرائيل بدعم أمريكي، إلا أن الهيئات الأممية ترفض إعلان المجاعة رسميا في القطاع.

في وقت سابق، قضى الطفل الفلسطيني يحيى النجار البالغ من العمر 3 أشهر، بسبب سوء التغذية، في حين قال مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (أوتشا) إن لديه تقارير مقلقة تفيد بمعاناة أطفال وبالغين من الجوع داخل المستشفيات.

كما ناشدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) العالم مساعدتها على إنقاذ أكثر مليوني إنسان بينهم مليون طفل يواجهون خطر الموت جوعا في القطاع، وقالت إن لديها مخزونا يكفي لإطعام كافة السكان لمدة 3 أشهر، لكنها عاجزة عن إدخاله.