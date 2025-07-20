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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسط أزمة إنسانية كارثية.. جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان غزة

غزة .. معاناة ودمار
غزة .. معاناة ودمار
محمد على

أطلقت سيارات الإسعاف في قطاع غزة صافرات إنذار في وقت محدد كنداء استغاثة وتحذير من تفاقم المجاعة وتدهور الوضع الصحي.


وطالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “ الأونروا ” في بيان صادر عنها اليوم الأحد،  برفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بإدخال الغذاء والأدوية.


وقالت الأونروا في بيانها: سلطات الاحتلال الإسرائيلي  تجوّع المدنيين في قطاع غزة، ومن بينهم مليون طفل.

وبينما يموت الصغار والكبار في شوارع غزة ومستشفياتها بسبب التجويع الممنهج الذي تمارسه ضدهم إسرائيل بدعم أمريكي، إلا أن الهيئات الأممية ترفض إعلان المجاعة رسميا في القطاع.

في وقت سابق، قضى الطفل الفلسطيني يحيى النجار البالغ من العمر 3 أشهر، بسبب سوء التغذية، في حين قال مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (أوتشا) إن لديه تقارير مقلقة تفيد بمعاناة أطفال وبالغين من الجوع داخل المستشفيات.

كما ناشدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) العالم مساعدتها على إنقاذ أكثر مليوني إنسان بينهم مليون طفل يواجهون خطر الموت جوعا في القطاع، وقالت إن لديها مخزونا يكفي لإطعام كافة السكان لمدة 3 أشهر، لكنها عاجزة عن إدخاله.

أصدر الجيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد تحذيرات إخلاء جديدة لمناطق وسط غزة، وهي إحدى المناطق القليلة التي نادرًا ما عمل فيها الجيش بقواته البرية.

ويقطع الإخلاء الوصول بين مدينة دير البلح ومدينتي رفح وخان يونس الجنوبيتين في الجيب الضيق.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تجري فيه إسرائيل وحماس محادثات لوقف إطلاق النار في قطر، لكن الوسطاء الدوليين يقولون إنه لم تحدث أي اختراقات. 

أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة سيضغط على حماس للتفاوض، على الرغم من توقف المفاوضات منذ أشهر. 

تعد منطقة غزة الخاضعة لأمر الإخلاء أيضًا المكان الذي توجد فيه العديد من المنظمات الدولية التي تحاول توزيع المساعدات. ولم تعلق المنظمات فورًا على تحذيرات الإخلاء.

وحذر المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي من أن الجيش سيهاجم “بكثافة”. 

ودعا السكان، بمن فيهم الذين لجأوا إلى الخيام، إلى التوجه إلى منطقة المواصي، وهو مخيم خيام مهجور على الشاطئ الجنوبي لغزة خصصه الجيش الإسرائيلي كمنطقة إنسانية.

يعيش سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني فلسطيني في أزمة إنسانية كارثية.

أشعلت حماس الحرب التي استمرت 21 شهرًا عندما اقتحم مسلحون جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين كرهائن. 

بقي خمسون، ولكن يُعتقد أن أقل من نصفهم على قيد الحياة.

أسفر الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي أعقب ذلك عن مقتل أكثر من 58000 فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، والتي لا تذكر عدد المسلحين بين القتلى ولكنها تقول إن أكثر من نصف القتلى كانوا من النساء والأطفال. 

أدان منتدى عائلات الرهائن، وهو منظمة شعبية تمثل العديد من عائلات الرهائن، إعلان الإخلاء وطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي بتوضيح ما يأملون تحقيقه في منطقة وسط غزة، متهمين إسرائيل بالعمل دون خطة حرب واضحة.

وقال المنتدى: "كفى! الشعب الإسرائيلي يريد بأغلبية ساحقة إنهاء القتال واتفاقًا شاملًا يعيد جميع الرهائن".

 وفي مساء السبت، وخلال الاحتجاج الأسبوعي، تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب مطالبين بإنهاء الحرب.

فلسطين الجيش الإسرائيلي تحذيرات إخلاء جديدة دير البلح أزمة إنسانية كارثية الهجوم العسكري الإسرائيلي

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