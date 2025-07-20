محافظ الغربية يفتتح المبنى الإداري وصالة كمال الأجسام بمركز التنمية الشبابية بكفر الزيات

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بكفر الزيات، المبنى الإداري وصالة كمال الأجسام بالمركز.

وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم ورفع الكفاءة الشاملة، التي نُفذت بتمويل بلغ مليونًا و635 ألف جنيه من ميزانية مديرية الشباب والرياضة للعام المالي 2024/2025، في إطار اهتمام الدولة بالشباب وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الرياضية.

جهود محافظ الغربية

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، حول أعمال التطوير التي نُفذت على مساحة إجمالية بلغت 325 مترًا مربعًا، ضمن خطة متكاملة تستهدف إعادة تأهيل المنشآت الشبابية بما يلبي احتياجات الجيل الجديد، ويحول هذه المراكز إلى منارات مجتمعية وثقافية ورياضية حقيقية.

دعم الأسرة

وعقب قص شريط الافتتاح، حرص محافظ الغربية على تفقد جميع مكونات المبنى المطوّر، حيث بدأ جولته بالدور الأرضي، الذي شهد تطويرًا شاملًا في البنية التحتية والتجهيزات. فاستهل جولته بتفقد غرفة المدير التنفيذي، والتي تم تجهيزها بما يضمن أداءً إداريًا فعالًا، يواكب أساليب العمل المؤسسي الحديثة داخل مراكز الشباب، ثم تفقد غرفة المسؤول المالي التي تم تطويرها لتيسير الأعمال المحاسبية والمالية داخل المركز، بما يضمن أعلى درجات الدقة والشفافية.

جولة ميدانية محافظ الغربية

كما تفقد المحافظ مركز التخاطب، والذي يُعد من الإضافات النوعية بالمركز، حيث يقدم خدمات تأهيل لغوي ونفسي للأطفال، لاسيما من ذوي الهمم، وهو ما اعتبره المحافظ "خطوة إنسانية راقية تؤكد شمولية الدور الذي تؤديه مراكز الشباب اليوم".

توجه محافظ الغربية

بعد ذلك، توجه اللواء أشرف الجندي إلى صالة كمال الأجسام، التي كانت محل اهتمام واضح خلال عملية التطوير، حيث تم تزويدها بأحدث الأجهزة الرياضية العالمية، مما يجعلها بيئة مثالية لممارسة اللياقة البدنية وبناء الجسم، ليس فقط للشباب، بل لمختلف الفئات العمرية.

واختتم المحافظ جولته داخل المبنى بتفقد دورات المياه، والتي خضعت لإعادة تأهيل كامل من حيث البنية الصحية والتشطيبات الداخلية، بما يضمن الحفاظ على النظافة العامة وراحة رواد المركز.

تحسين الخدمات الوطنية

ولم تنتهِ جولة المحافظ عند حدود المبنى الإداري، بل امتدت إلى قلب النشاط داخل المركز، حيث تابع عددًا من العروض والأنشطة التي تعكس حجم الجهد المبذول في تدريب النشء وتنمية قدراتهم.

بدأت العروض بفقرات كاراتيه قدّمها شباب مديرية الشباب والرياضة، أظهرت التزامًا فنيًا عاليًا وانضباطًا لافتًا. ثم انتقل المحافظ لمتابعة تدريبات فريق كرة القدم النسائية، وأبدى إعجابه بالمستوى الفني للفتيات، مؤكدًا أن دعم رياضة المرأة أولوية لن يتم التراجع عنها.

كما شهد المحافظ عرضًا آخر للكاراتيه قدّمه لاعبو فرق المركز، وظهرت خلاله روح التحدي والثقة بالنفس لدى المشاركين. تلا ذلك عروض مائية قدّمتها فرق السباحة، تنوعت بين المستويات المتميزة والمبتدئة، ثم عروض من فريق الزعانف الذي يضم عددًا من الأطفال الموهوبين الذين يخضعون لتدريبات مكثفة ضمن برنامج إعداد رياضي متكامل.

وفي ختام جولته، أكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تحرص على دعم تطوير مراكز الشباب، ليس باعتبارها مجرد منشآت رياضية، بل كمؤسسات تنموية متكاملة تُعنى ببناء الإنسان من مختلف الزوايا.

دعم الأسر والعائلات

وقال: "ما رأيناه اليوم في كفر الزيات هو نموذج لما نطمح إليه في باقي المراكز. نحن لا نكتفي بتطوير مبنى، بل نعمل على بناء وعي ومواهب وقدرات. هذه المراكز أصبحت منصات حضارية تحتضن كل الفئات، وتمنح الأمل لأجيال جديدة من الشباب".

ووجّه المحافظ الشكر للنائب الدكتور طلعت عبد القوي على جهوده ودعمه المتواصل لتطوير المنشآت الشبابية بالمحافظة، كما وجّه الشكر لمديرية الشباب والرياضة بالغربية على إشرافها ومتابعتها الدقيقة لأعمال التنفيذ، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في مشروعات التطوير داخل مراكز شباب الغربية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم في بناء المجتمع.