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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قرار بتعيين شقيقة ضحية حادث الإقليمي معيدة بـ تمريض السلام في الغربية |صور

مجلس جامعة السلام يعين شقيقة عروس الجنة ضحية حادث المنوفية
مجلس جامعة السلام يعين شقيقة عروس الجنة ضحية حادث المنوفية
الغربية أحمد علي

شهدت جامعة السلام بمحافظة الغربية اليوم استقبال احتفالي لأفراد أسرة عروس الجنة شيماء طالبة كلية الهندسة واحدي ضحايا حادث فتيات الطريق الإقليمي الحر سعيا في تحقيق أواصر التواصل الاجتماعي دعما لأفراد أسرتها في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم كافة أسرة ضحايا ومصابين الحادث الأليم .

دعم المشاركة المجتمعية 


في المقابل أكد الدكتور طارق المحمدي الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالغربية والعضو المنتدب لمجلس الامناء بجامعة السلام أن مجلس الإدارة داعم لقرار تعيين اسماء رمضان عبد الحميد شقيقة عروس الجنة شيماء طالبة الهندسة كالمعيدة بكلية التمريض دعما لرسالتها العلمية وتحقيقا لرغبة أفراد أسرتها المكلومة وحلم شقيقته المتوفاة إلي رحمه الله .

نعي ضحايا فتيات المنوفية ضحايا الطريق الإقليمي 

 

وكان  "المحمدي" قيادي حزب مستقبل وطن  نعي في رسالة إنسانية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فس بوك " أنعى ببالغ الحزن والأسى شهداء حادث الطريق الإقليمي من بناتنا بمحافظة المنوفية، رحلن وكنّ يحملن على أكتافهن أحلامًا وآمالاً عظيمة… أكبر من أعمارهن.

وتابع "أتذكر اليوم حلمي، وأنا ابن هذه الأرض الطيبة، نشأتي كشاب كان يحمل حلمًا مشابهًا، ويكافح ليتعلم، ويشق طريقه، حتى تخرجت من كلية الهندسة بجامعة المنوفية ..واليوم… وبعد أن أصبحت أستاذًا جامعيًا ومهندسًا وصاحب مسؤولية مجتمعية، لا أجد ما هو أصدق من الوقوف إلى جوار أهل هذه القرية الطيبة" .

دعم أسرة شهيدة الوطن 

كما اختتم بقوله "ومن هذا المنطلق، أتقدم برحلة عمرة للأم الفاضلة والدة الطالبة شيماء وبمنحة دراسية شاملة في جامعة السلام أو التكفل بجميع المصاريف الدراسية لأحد أشقاء الفقيدة عليها رحمة الله ،التي كانت تعمل وتدرس الهندسة في آنٍ واحد وإننا لا نستطيع أن نعيد من فقدناهم، ولكن بإمكاننا أن نُكمل ما بدأوه.. وأن نُبقي حلمهم حيًا في شباب يشبههم، يحمل نفس الإصرار ونفس الأمل ورحم الله كل من رحل، وألهم أهلهم وقلوبنا جميعًا الصبر" .

دعم أسرة طالبة الهندسة ضحية حادث المنوفية جامعة السلام تعيين شقيقة عروسة الجنة معيدة كلية التمريض

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