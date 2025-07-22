عضه كلب.. البيطريين تزور طبيب الغربية وتؤكد تماثله للشفاء

زار وفد من النقابة العامة للأطباء البيطريين وبتكليف من الدكتور مجدي حسن نقيب العام، الدكتور علاء الصعيدي، الذي يتلقى العلاج بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بهدف الاطمئنان على حالته الصحية.

وكان الدكتور الصعيدي، وهو طبيب بيطري من محافظة الغربية، قد تعرض للعقر من كلب أثناء تأدية عمله منذ فترة، وعلى الرغم من تلقيه الجرعات المقررة لمثل هذه الحالات، إلا أنه عانى من ارتفاع مستمر في درجة الحرارة ولم يستجب للعلاجات الأولية، مما استدعى نقله إلى العناية المركزة بمستشفى حميات المحلة الكبرى.

وفور علمه بالحالة، وجه الدكتور مجدي حسن النقيب العام، بنقل الدكتور علاء الصعيدي بواسطة سيارة إسعاف مجهزة من مستشفى حميات المحلة إلى مستشفى خاصة في مدينة السادس من أكتوبر لضمان تلقيه أفضل رعاية طبية ممكنة، فيما تكفلت النقابة العامة بكافة النفقات اللازمة لعلاجه من خلال مشروع التأمين الطبي الجديد بالتعاون مع إحدى الشركات.

وخلال الزيارة الأخيرة للوفد، تم التواصل مع الفريق الطبي المشرف على علاج الدكتور الصعيدي، والذي أكد استقرار حالته الصحية واستجابته للعلاج، فيما عادت درجة حرارته إلى معدلاتها الطبيعية.

وأشار الوفد إلى أنه تم إجراء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، ويحظى الطبيب برعاية طبية متميزة من إدارة المستشفى والطاقم الطبي والتمريضي.

وقد نقل الوفد تحيات وتمنيات النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة بالشفاء العاجل للدكتور علاء الصعيدي، مؤكدين أن النقابة لن تدخر جهدا في تقديم كل الدعم المطلوب للزميل حتى يتماثل للشفاء التام.

كما تم توجيه الشكر والتحية لإدارة المستشفى وطاقم الأطباء والتمريض على الرعاية الطبية الفائقة التي يقدمونها، فيما تستمر النقابة العامة في التنسيق الكامل والمتابعة المستمرة مع شركة التأمين الطبي لضمان تقديم أفضل خدمة علاجية.

من جهته يتابع النقيب العام حالة الدكتور علاء الصعيدي على مدار الساعة للاطمئنان على استقرار وضعه الصحي.