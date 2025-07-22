محافظ الغربية: ثورة 23 يوليو ملحمة وطنية خالدة أرست قيم الاستقلال والعدالة

تقدَّم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بخالص التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولجموع أبناء الشعب المصري، وأهالي محافظة الغربية، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الكبرى ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، ونقطة تحول جسدت إرادة أمة قررت أن تصنع مستقبلها بيدها.

جهود محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن ثورة يوليو كانت تعبيرًا صادقًا عن نبض الجماهير وتطلعات الشعب نحو الاستقلال والعدالة الاجتماعية وبناء دولة قوية ذات سيادة، وقد حملت على عاتقها مسؤولية التحول من عصر التبعية إلى عصر القرار الوطني والتنمية الشاملة.

وأشار إلى أن ما تشهده مصر حاليًا من مشروعات قومية كبرى، وإعادة بناء الإنسان المصري، واستعادة دور الدولة القوي في الداخل والخارج، هو امتداد طبيعي لمبادئ هذه الثورة العظيمة، التي تتجدد أهدافها اليوم في الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دعم الأسر والعائلات

كما وجّه المحافظ تحية تقدير إلى رجال القوات المسلحة الذين كتبوا صفحة مضيئة في تاريخ الوطن يوم الثالث والعشرين من يوليو عام 1952، وواصلوا عطاءهم جيلاً بعد جيل، دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.

ذكري ثورة

واختتم اللواء أشرف الجندي كلمته بالتأكيد على أن محافظة الغربية مستمرة في دعم مسيرة البناء والتنمية، وأن ذكرى الثورة تُمثل دافعًا متجددًا لمزيد من العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات أبنائه.