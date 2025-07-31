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تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة من مصر إلى غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة من مصر إلى غزة

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات
هاني حسين

رصدت كاميرا  قناة القاهرة الإخبارية،تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة من مصر إلى قطاع غزة.


وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية، أن قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة التي تدخل من مصر إلى قطاع غزة تحمل 6 آلاف طن من المواد الغذائية والإغاثية.


وفي وقت سابق، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، جهود القطاع الطبي المصري فى التعامل مع أزمة قطاع غزة، وتقديم العديد من الخدمات والرعاية الطبية للأشقاء الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مساء الأربعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء.

واستهل الدكتور خالد عبد الغفار، حديثه عن الجهود الطبية المقدمة من جانب الدولة المصرية، والمتمثلة فى وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومؤسسات المجتمع المدني، وكذا القطاع الخاص، بالاشارة إلى أنه مر 662 يوما منذ بداية الاحداث فى 7 أكتوبر 2023، موضحاً أن الجهود بدأت منذ اندلاع الازمة وتدهور الوضع الانساني فى قطاع غزة، واصفا هذا الوضع بالوضع الكارثى، قائلا:" منذ هذا التاريخ هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة، بالاستعداد لاستقبال الجرحي والمصابين جراء العملية العسكرية التى كانت متوقعة بعد أحداث 7 أكتوبر".

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