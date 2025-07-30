قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشابك بالأيدي في عمومية اتحاد المهن الطبية | تفاصيل مثيرة| صور
هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟.. يسري جبر: ليسوا في غفلة
التحقيق مع البلوجر أم مكة المتهمة بنشر فيديوهات خادشة
أمن الغربية يفحص فيديو مشاجرة شباب بالشوم والحجارة وتهشيم سيارات بطنطا
أم مكة مضت على إقرار.. تفاصيل المشاجرة الأخيرة بمدينة الإنتاج الإعلامي.. فيديو
لافروف: تفادي المواجهة مع واشنطن أولوية... والحوار لا يعني التنازل عن السيادة الروسية
طريقة عمل صينية الباذنجان باللحم المفروم فى الفرن
إنشاء منطقة حرة بشرم الشيخ لدعم الصادرات الزراعية في جنوب سيناء | تفاصيل
خلال أشهر.. لجنة الاتصالات بالنواب تعلن مفاجأة جديدة بشأن تيك توك
رابط نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025
عضة كلب تبعد لاعب برشلونة السابق عن مباراة .. تفاصيل صادمة
مفاجأة.. من سيسدد ركلات الجزاء في الأهلي بعد رحيل وسام أبو علي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرارات جمهورية بترقيات فى النيابة العامة وتعيين قضاة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 394 لسنة 2025 بترقية كل من مساعدي النيابة العامة الواردة أسماؤهم في القرار الجمهوري إلى وظيفة وكيل النيابة العامة وعددهم 506 مساعد نيابة عامة .

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 395 لسنة 2025 بترقية كل من السادة معاوني النيابة العامة الواردة أسماؤهم بالقرار الجمهوري إلى وظيفة مساعد نيابة عامة وذلك إعتباراً من 1/1/2025 وعددهم 496 معاون نيابة عامة .

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 396 لسنة 2025 بتعيين كل من السادة القضاء رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة قرين إسم كل منهم اعتباراً من 1 – 10 -2025 وحتى 30 يونيو 2026 وهم :

القاضى عبدالأخر الملقب فواز إبراهيم محمد رئيساً محكمة استئناف القاهرة، والقاضى زكريا يوسف حسن حرزالله رئيساً لمحكمة استئناف الاسكندرية، والقاضى ماجد جبران بطرس منقريوس رئيساً لمحكمة استئناف طنطا، والقاضى إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح سعيد رئيساً لمحكمة استئناف المنصورة، والقاضى عاطف رزق كامل رزق الله رئيساً لمحكمة استئناف الإسماعيلية، والقاضى حلمي علام رضوان علام رئيساً لمحكمة استئناف بني سويف، والقاضى الدكتور يحيى أحمد مرسي البنا رئيساً لمحكمة استئناف أسيوط، والقاضي محمد سيد على حسن رئيساً لمحكمة استنئاف قنا .

السيسي قرار الجريدة الرسمية مساعدي النيابة العامة القرار الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم مكة

بعد اخلاء سبيلها.. التحفظ على البلوجر أم مكة للمرة الثانية بقسم الشرطة

تنسيق الجامعات 2025

93.2 % للطب.. مؤشرات مهمة وأماكن شاغرة في المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025

ام مكة

خافت تتورط.. القصة الكاملة لمشاجرة أم مكة وعلا شوشة في مدينة الإنتاج الإعلامي

رئيس اتحاد المهن الطبية إلى جوار نقيب الأطباء البيطريين ونقيب الأسنان

"والله لأوريك".. رئيس اتحاد المهن الطبية يهدد نقيب البيطريين أمام الجمعية العمومية

كفارة من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية

كفارة من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية .. عليك 4 أمور واجبة

تنسيق الدبلومات 2025

رسميا.. الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

المتوفي

انقذ الجمهور .. تفاصيل وفاة الشاب حسام ضحية حفل محمد رمضان

ارشيفي

الأردن.. إحباط محاولة لاختراق الحدود.. وتدخل عاجل للقوات المسلحة

ترشيحاتنا

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: الاجتهاد عمل علمي منضبط يستند إلى النصوص القطعية

خطيب المسجد الحرام يحذر

تصبح الرسائل مزالق .. خطيب المسجد الحرام يحذر من فعل عند استخدام التقنية

فعالية توعوية للأطفال

من المسجد يبدأ التحصين.. الأعلى للشئون الإسلامية ينظم فعالية توعوية للأطفال

بالصور

طريقة عمل صينية الباذنجان باللحم المفروم فى الفرن

صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن
صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن
صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن

تشابك بالأيدي في عمومية اتحاد المهن الطبية | تفاصيل مثيرة| صور

اشتباكات بعمومية المهن الطبية
اشتباكات بعمومية المهن الطبية
اشتباكات بعمومية المهن الطبية

اشربيه على الريق .. منقوع بذور الشيا بالليمون سر الصحة والرشاقة في كوب واحد

فوائد منقوع بذور الشيا بالليمون
فوائد منقوع بذور الشيا بالليمون
فوائد منقوع بذور الشيا بالليمون

سر النجمات.. أفضل ماسك لتفتيح البشرة بالقهوة في 15 دقيقة

ماسك القهوة لتفتيح البشرة
ماسك القهوة لتفتيح البشرة
ماسك القهوة لتفتيح البشرة

فيديو

حفل محمد رمضان

محاولة اغتيــ.ال نمبر وان!| وفــ.اة ومصابين وهلع في حفل محمد رمضان في الساحل .. اعرف القصة

كوكب الارض

أعداء كوكبنا| عالم فلك يحذر من جسم يقترب من الأرض.. ما القصة؟

شريكة سفاح التجمع

استغلت بنتها.. الطعن على الحكم الصادر ضد أم شهد شريكة سـ.فـ.اح التجمع

وفاء عامر

اعتزال وحجاب لفنانة شهيرة.. هل ليلى عبد اللطيف تقصد وفاء عامر؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد