إذاعة جيش الاحتلال: إيران أطلقت 550 صاروخا باليستيا في الحرب

كشفت إذاعة جيش الاحتلال أن إيران أطلقت نحو 550 صاروخا باليستيا وأكثر من 1000مسيرة خلال الحرب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، جرى تواصل بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع عباس عراقجي وزير خارجية إيران وذلك للوقوف على آخر مستجدات الوضع الإقليمي يوم الثلاثاء.



وجدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال التاكيد علي الأهمية البالغة لعدم المساس بسيادة دول الخليج وباقي الدول العربية الشقيقة، وأدانة أى انتهاك لوحدة وسلامة أراضيها، مشددا على ضرورة الالتزام بمبدأ حسن الجوار.



وأعرب الوزير عبد العاطى عن ترحيب مصر باتفاق وقف اطلاق النار الذى اعلن عنه الرئيس الامريكى، صباح الثلاثاء ٢٤ يونيو، مشددا على ضرورة التزام الطرفين الاسرائيلى والايرانى بالاتفاق باعتباره خطوة محورية نحو احتواء التصعيد والاحتقان الذى شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة، ولاستعادة الاستقرار وفتح المجال أمام المسارات السياسية والدبلوماسية.

