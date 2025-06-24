قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مين قال هيمشي | شوبير يرد على شائعة مثيرة في الأهلي
ترامب: شرف عظيم لي أن أدمر جميع المنشآت والقدرات النووية الإيرانية
التعليم توضح مصير الطلاب الغشاشين فى امتحانات الثانوية العامة
مبانٍ تستند بعروق خشبية .. وجيران يحفرون بدون إشراف | مدير الحماية المدنية السابق يكشف أسبابا كارثية لانهيار العقارات
استعد من دلوقتي | مواعيد اختبارات القدرات 2025 لطلاب الثانوية العامة.. التفاصيل الكاملة
الذهب نزل | والسبب الهدنة بين إيران وإسرائيل .. اعرف السعر كام
دوي انفجار في منطقة المزة بالعاصمة السورية
إذاعة جيش الاحتلال: إيران أطلقت 550 صاروخا باليستيا في الحرب
فوائد قراءة أذكار المساء يوميا.. 4 فضائل عظيمة أخبرنا عنها النبي
أمير قطر يدين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني القصف الذي تعرضت له قاعدة العديد
الخارجية الصينية: نأمل في وقف إطلاق نار حقيقي بين إيران وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران| هل يتم تنفيذ الهدنة أم تحدث مناوشات أخرى| محلل يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر وإيران تؤكدان على احترام سيادة الدول العربية وترحبان باتفاق وقف إطلاق النار

وزير الخارجية والهجرة يتواصل مع نظيره الايراني
وزير الخارجية والهجرة يتواصل مع نظيره الايراني
علي صالح

جرى تواصل بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع عباس عراقجي وزير خارجية إيران وذلك للوقوف على آخر مستجدات الوضع الإقليمي يوم الثلاثاء.
 

وجدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال التاكيد علي الأهمية البالغة لعدم المساس بسيادة دول الخليج وباقي الدول العربية الشقيقة، وأدانة أى انتهاك لوحدة وسلامة أراضيها، مشددا على ضرورة الالتزام بمبدأ حسن الجوار.  
 

وأعرب الوزير عبد العاطى عن ترحيب مصر باتفاق وقف اطلاق النار الذى اعلن عنه الرئيس الامريكى، صباح الثلاثاء ٢٤ يونيو، مشددا على ضرورة التزام الطرفين الاسرائيلى والايرانى بالاتفاق باعتباره خطوة محورية نحو احتواء التصعيد والاحتقان الذى شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة، ولاستعادة الاستقرار وفتح المجال أمام المسارات السياسية والدبلوماسية.
 

وشدد وزير الخارجية على ضرورة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً الي أهمية قيام الجانبين باتخاذ إجراءات عملية وملموسة تسهم في احتواء التوتر، مؤكداً حرص مصر علي استمرار التنسيق والتشاور مع كافة الشركاء الاقليميين والدوليين لدعم الأمن والاستقرار الاقليمى.
 

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الايرانى على احترام بلاده لسيادة ووحدة وسلامة الاراضى القطرية وجميع دول مجلس التعاون الخليجى، مشددا على التزام بلاده بمبدأ حسن الجوار. 

وتم الاتفاق بين الوزيرين علي مواصلة العمل علي خفض التصعيد في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة عباس عراقجي وزير خارجية إيران وقف اطلاق النار وزير الخارجية الايرانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي وبورتو

قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو

الإيجار القديم

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

سعر الذهب

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ

هل القرض البنكي يجلب الخراب

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

ايران

التلفزيون الإيراني: طهران تعلن تطبيق وقف إطلاق النار بعد توسل ترامب

الأهلي

بعد وداع مونديال الأندية.. الأهلي يدرس الإطاحة بـ 4 لاعبين

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة لإحدى الحفيدات

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات

الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض

نقيب التمريض تعلن انتهاء أزمة البكالوريوس التقني

ترشيحاتنا

متحف شرم الشيخ

رحلة إلى الحياة الأخرى | برنامج تعليمي صيفي للأطفال بمتحف شرم الشيخ .. صور

رئيس هيئة الدواء

رئيس هيئة الدواء مصر تمتلك أكبر سوق دوائي في إفريقيا بقيمة تتجاوز 6.2 مليار دولار

الطقس

طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة حتى الاثنين المقبل وتحذيرات من هذه الظواهر

بالصور

زينة عروسة في كواليس تصوير مسلسل ورد وشيكولاتة | صور

زينه
زينه
زينه

سبب خفي وراء فشل أغلب الأنظمة الغذائية .. لن تتوقعه

أسباب الشعور بالملل الغذائي أثناء الحمية
أسباب الشعور بالملل الغذائي أثناء الحمية
أسباب الشعور بالملل الغذائي أثناء الحمية

تناول الفلفل الألوان يوميًا .. سر الصحة والشباب في خضار واحد

فوائد تناول الفلفل الألوان
فوائد تناول الفلفل الألوان
فوائد تناول الفلفل الألوان

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي
لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي
لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

فيديو

سلوى عثمان

الفن مش رسالة وأنا مش قدوة.. تصريح جريء من سلوى عثمان عن تعريف دور الفنان

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

محمد الريفي وعمر كروان

محمد الريفي يطرح أحدث أغانيه "حقودي" بمشاركة عمر كروان

إصابة نيللي كريم بورم كبير

نيللي كريم: حلم أنقذني من ورم خطير وتشخيص طبي خاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد