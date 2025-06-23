وزير الخارجية البريطاني: مخزون إيران من اليورانيوم أكبر 20 مرة من المسموح

أكد وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، اليوم الاثنين أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أكبر بعشرين مرة من المسموح به.

وقال وزير خارجية بريطانيا، إن إيران فشلت في إقناع العالم بأنها لا تسعى لسلاح نووي.

وأضاف لامي أن بريطانيا مستعدة للدفاع عن موظفيها وأصولها وحلفائها في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن مصالحها في المنطقة تواجه خطرا حقيقيا.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن مغادرة رحلة جوية لإجلاء رعايا بريطانيين من إسرائيل.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، أن رحلات أخرى ستليها في الأيام المقبلة.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن 63 بريطانيًا كانوا على متن الطائرة نُقلوا إلى قبرص.

يأتي هذا، في الوقت الذي أكد فيه “لامي” أيضًا، إصابة بريطاني في إسرائيلي خلال هجمات صاروخية شنتها إيران.

وتصاعدت المواجهات بين تل أبيب وطهران خاصة مع الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية، فجر الأحد، حيث استهدفت ثلاثة مواقع في إيران.

ويأتي قرار التدخل الأمريكي المُباشر بعد أكثر من أسبوع من الضربات الإسرائيلية على إيران، والتي استهدفت بشكل مُمنهج تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية وقدراتها الصاروخية الهجومية، مع إلحاق الضرر بمنشآتها النووية.

وتطرّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية "تغيير النظام" في إيران، على الرغم من إشارة مسؤولي الإدارة سابقًا إلى رغبتهم في استئناف المحادثات مع إيران.