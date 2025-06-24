ترامب ينتقد نائبة أمريكية ويصفها بالحمقاء بسبب دعوتها لعزله

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء عضوة الكونجرس الأمريكي ألكسندرا كورتز المنتمية للحزب الديمُقراطي ووصفها بالحمقاء الغبية خلال تغريدة له على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي التي يمتلكها ترامب.

النائبة ألكسندرا الديمُقراطية تدعو لعزل ترامب

ودعت النائبة الأمريكية ألكسندرا بوقت سابق إلى التصويت على عزل الرئيس الأمريكي ترامب من منصبه لمخالفة الدستور الأمريكي،واتخاذ قرار الحرب ضد إيران دون العودة للتصويت داخل الكونجرس وفقا لما ينص عليه الدستور الأمريكي.

النائب الأمريكي ساندرز ناشد ترامب بعدم السير وراء أكاذيب نتنياهو

في إتجاه آخر ظهرت بعض الآراء بالداخل الأمريكي قبل تنفيذ ترامب ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية بإنه لا يخالف الدستور الأمريكي،وتباينت الآراء الأمريكية حول قرار ترامب بالانخراط في الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

ومنهم من ناشد ترامب بعدم الانسياق وراء أكاذيب نتنياهو بوجود أسحلة نووية لدى إيران مثل النائب الأمريكي بيرني ساندرز وذكر الرئيس الأمريكي ترامب بإن نتنياهو كذب على أمريكا في عام 2002 بوجود أسلحة نووية لدى العراق،وقامت أمريكا بغزوها واعتذر الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش عن ذلك الأمر وحصول أمريكا على معلومات خاطئة بينما لم تكن تمتلك العراق أسلحة نووية.