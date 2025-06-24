الأهلي يدرس عروض إقامة معسكر أوروبي استعدادا للموسم الجديد بعد العودة من أمريكا

يبدأ النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة، دراسة عدة عروض خارجية لاختيار وجهة المعسكر الإعدادي للموسم الكروي المقبل، في أعقاب نهاية مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة مساء غد الأربعاء، بعد إسدال الستار على مشاركته في النسخة الحالية من مونديال الأندية، التي شهدت خروج الفريق من مرحلة المجموعات بعدما حصد نقطتين فقط من تعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، بينما تعرض للهزيمة أمام بالميراس البرازيلي الذي تصدر المجموعة وتأهل برفقة إنتر ميامي إلى الدور التالي.

وبعد نهاية مشوار البطولة، قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 18 يوماً قبل استئناف التحضيرات للموسم الجديد، على أن يتم تحديد وجهة المعسكر الخارجي خلال فترة الراحة.

ويمتلك الأهلي في الوقت الحالي عدة عروض مطروحة لإقامة المعسكر الإعدادي في أكثر من دولة أوروبية، حيث تتصدر قائمة الخيارات كلا من إسبانيا، النمسا، تركيا، إضافة إلى بعض الدول الأوروبية الأخرى، في انتظار المفاضلة بين هذه الخيارات بناءً على ظروف الإعداد والبرامج الفنية والطبية للفريق.

وتسعى إدارة الكرة في الأهلي لتوفير أفضل بيئة ممكنة للفريق استعداداً للاستحقاقات المحلية والقارية في الموسم المقبل، بعد موسم طويل وشاق شهد منافسات قوية محلياً ودولياً.