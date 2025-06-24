رغم مرارة وداع المونديال.. وسام أبو علي: أنا سعيد لهذا السبب

أبدى الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي، سعادته بتسجيل هاتريك أمام بورتو البرتغالي، اليوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، رغم مرارة توديع المارد الأحمر للبطولة.

وانتهى مشوار الأهلي في مونديال الأندية بعد احتلاله المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين، إذ تعادل مع إنتر ميامي سلبيا في الجولة الأولى ثم خسر أمام بالميراس 2-0 في الجولة الثانية، وتعادل مع بورتو 4-4 في الجولة الثالثة.

وسام أبو علي “حزين وسعيد في آن واحد”

وقال أبو علي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفيفا: "أنا حزين للغاية، أشعر أننا كان يجب أن نسجل 6 أو 7 أهداف، كان هناك الكثير من الفرص حتى نسجل المزيد ونفوز بالمباراة، لكن لم نركز بما فيه الكفاية للتسجيل، كما لم ندافع بشكل جيد، لكن أنا سعيد بالهاتريك الذي سجلته، وبالأداء الذي قدمناه".

وأصبح وسام أبو علي أول لاعب في تاريخ النادي الأهلي يسجل هاتريك في بطولة كأس العالم للأندية، في إنجاز غير مسبوق، يضاف إلى سلسلة إنجازات النادي الأحمر على الساحة الدولية.

ويعد الهاتريك أيضًا هو الأول من نوعه للاعب عربي وفلسطيني في تاريخ المسابقة، ما يزيد من رمزية ما حققه وسام أبو علي اليوم.