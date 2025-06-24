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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر وألمانيا في كأس العالم للشباب لكرة اليد

كرة اليد موعد مباراة مصر وألمانيا
كرة اليد موعد مباراة مصر وألمانيا
حمزة شعيب

يستعد منتخب مصر للشباب لكرة اليد، لخوض مواجهة حاسمة مساء اليوم الثلاثاء، عندما يلتقي نظيره الألماني في إطار منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم للشباب المقامة حاليًا في بولندا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر شاشة قناة "أون سبورت" بصوت المعلق خالد خيري، في لقاء يتحدد على أثره متصدر المجموعة الرابعة قبل الدخول في الأدوار الإقصائية للبطولة.

الفراعنة يتأهلون للدور الرئيسي في الصدارة

وكان المنتخب المصري ضمن تأهله إلى الدور الرئيسي بعدما تصدر مجموعته في الدور الأول، مواصلاً عروضه القوية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، يعاونه محمد عبد الرحمن مدرباً عاماً، ومحيي صلاح مدرباً لحراس المرمى، إلى جانب الطاقم الطبي والإداري بقيادة عمرو محمد وكريم صفوت، وإشراف طارق محروس على منتخبات الشباب والناشئين.

مشاركة واسعة في النسخة الحالية من مونديال الشباب

ويشارك في النسخة الحالية من البطولة 24 منتخباً يمثلون مختلف قارات العالم، حيث جرى توزيع المنتخبات على 8 مجموعات جاءت على النحو التالي:

  • المجموعة الأولى: النرويج، بولندا، سلوفينيا، أوروجواي
  • المجموعة الثانية: النمسا، المجر، الأرجنتين، البرازيل
  • المجموعة الثالثة: السويد، اليابان، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية
  • المجموعة الرابعة: البرتغال، كرواتيا، الجزائر، كندا
  • المجموعة الخامسة: الدنمارك، فرنسا، المغرب، المكسيك
  • المجموعة السادسة: أيسلندا، مقدونيا الشمالية، رومانيا، جزر فارو
  • المجموعة السابعة: ألمانيا، تونس، صربيا، سويسرا
  • المجموعة الثامنة: إسبانيا، مصر، البحرين، السعودية

ويطمح شباب الفراعنة لتحقيق الانتصار على المنتخب الألماني، لتعزيز موقعهم في صدارة المجموعة ومواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية بثقة كبيرة بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق منذ انطلاق البطولة.

كأس العالم للشباب كرة اليد مصر ألمانيا مصر والمانيا

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