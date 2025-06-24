وعكة صحية تربك ريال مدريد قبل مواجهة سالزبورج بمونديال الأندية

يعيش ريال مدريد حالة من القلق بشأن الحالة البدنية لنجمه الفرنسي كيليان مبابي، بعد تأكيد معاناته من وعكة صحية أثّرت بشكل واضح على لياقته منذ انطلاق معسكر الفريق في مدينة بالم بيتش بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض الميرينجي منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ووفقًا لما نقلته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن مبابي أصيب بفيروس مجهول فور وصوله إلى الأراضي الأمريكية، وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى قبل خمسة أيام، ليتلقى العلاج اللازم بعد تدهور حالته الصحية.

مبابي خارج الحسابات قبل مواجهة سالزبورج

وبات من المؤكد أن المهاجم الفرنسي لن يكون ضمن خيارات المدرب خلال المواجهة المرتقبة أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، والمقرر إقامتها فجر الجمعة، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة، وكان اللاعب قد غاب عن المباراتين السابقتين ضد كل من الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي.

ويُظهر مبابي تأثرًا واضحًا بالإصابة، إذ أكدت التقارير الطبية أنه فقد ما بين 4 إلى 5 كيلوجرامات من وزنه، وهو رقم مؤثر بالنسبة لرياضي محترف يبلغ وزنه المثالي حوالي 75 كجم.

وأظهرت الصور التي التقطت من تدريبات الفريق مؤخرًا، علامات الإجهاد وفقدان الكتلة العضلية على اللاعب، الذي لم يشارك في أي مران جماعي منذ 15 يونيو.

وبعيدًا عن وضعه البدني، يتواصل النقاش داخل أروقة ريال مدريد بشأن الرقم الذي سيحمله مبابي في الموسم المقبل, فعلى الرغم من تألقه بالقميص رقم 9 خلال الموسم الماضي، حيث سجل 43 هدفًا وتُوّج بالحذاء الذهبي، إلا أن الرقم 10 لا يزال يحمل رمزية كبيرة له، كونه ارتداه مع المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان.