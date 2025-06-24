بوروسيا دورتموند: كأس العالم للأندية ليست ودية.. وجيمي جيتنز لن يُباع بأقل من قيمته

أكد لارس ريكن، مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند، على أهمية بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة، مشددًا على أن فريقه يتعامل مع البطولة بمنتهى الجدية والاحترافية.

وقال ريكن في تصريحات نقلها موقع "سكاي ألمانيا": "هذه ليست بطولة ودية، إنها كأس العالم، وكل من يشارك فيها يشعر بأهميتها. فريقنا يتعامل معها باحترافية كبيرة رغم الظروف غير المألوفة مثل درجات الحرارة المرتفعة وفارق التوقيت والملاعب الجديدة".

وأضاف: "هذه البطولة تمثل مكافأة على مستوانا في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأربع الماضية، وهي أيضًا منصة كبيرة للاعبين والنادي والجماهير ومدينة دورتموند ككل".

وبالحديث عن مستقبل اللاعب الشاب جيمي جيتنز، أوضح ريكن أن انتماء اللاعب واضح للنادي رغم الحديث عن صفقة انتقاله المحتملة إلى تشيلسي. وقال: "طالما هو معنا، فهو يقدم كل ما لديه من أجل دورتموند. إنه يتعامل مع دوره باحترافية تامة حتى في تدريبات البدلاء، ويظهر التزامًا حقيقيًا على الرغم من العمل إلى جانب مجموعة من اللاعبين الصغار".

وتابع: "نعم، وصل عرض من تشيلسي، لكنه جاء في وقت ضيق جدًا ولم يكن مناسبًا للرد عليه. في النهاية، أي صفقة انتقال يجب أن تكون ملائمة لجميع الأطراف: اللاعب، والنادي المشتري، ونحن أيضًا. نحن لا نبيع لاعبينا بأقل من قيمتهم السوقية، وهذا ينطبق تمامًا على جيتنز".

وبخصوص أداء الفريق في الموسم الماضي، أشار ريكن إلى أن "إهدار النقاط في النصف الأول من الموسم كان سببًا رئيسيًا في تعقيد الأمور"، مضيفًا أن "الفريق لم يستقر إلا بعد اتخاذ قرارات داخلية حاسمة في شهري يناير وفبراير، وهو ما منح الجهاز الفني واللاعبين الهدوء المطلوب للتركيز، وكانت النتيجة أننا أنهينا الموسم بأفضل صورة ممكنة".

لكنه حذر من تكرار هذا السيناريو، مؤكدًا أن دورتموند بحاجة إلى "البدء بشكل قوي ومتماسك من أول يوم في الموسم الجديد".

وعن خطط النادي في سوق الانتقالات، أوضح ريكن أن دورتموند ليس من الأندية التي تستطيع إنفاق مبالغ ضخمة، قائلاً: "لن نقوم بثورة في الفريق بمبالغ مالية من 3 أرقام كما تفعل بعض الأندية الكبرى، فنحن لا نملك خلفنا داعمًا مليارديرًا، ولذلك علينا أن نستثمر بحكمة".

وأشار إلى أن "الصفقات يجب أن تضيف قيمة حقيقية مباشرة، مثل صفقة جود بيلينجهام، حيث كان شابًا موهوبًا قادرًا على التطور وكان له تأثير فوري على أرضية الملعب".

واختتم مدير الكرة في دورتموند حديثه بالتأكيد على أن "استراتيجية النادي تركز على بناء وحدة متجانسة من اللاعبين الحاليين، مع تدعيم الفريق بصفقات انتقائية مدروسة بدلًا من إعادة هيكلته بالكامل كل عام".