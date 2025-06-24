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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرارات الأهلي بعد الخروج من المونديال.. الإطاحة بهذا اللاعب

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

اتخذ النادي الأهلي عدة قرارات إدارية عقب خروجه المبكر من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد أن أنهى مشواره في دور المجموعات محتلاً المركز الرابع في مجموعته دون تحقيق أي انتصار.

 

بحسب ما أوردته تقارير إعلامية، قررت إدارة الأهلي إنهاء إعارة اللاعب حمدي فتحي مبكرًا وقطع ارتباطه مع نادي الوكرة القطري، مع عدم وجود نية لتمديد الإعارة أو شراء عقد اللاعب خلال الموسم المقبل.

عقوبات مالية علي لاعبي الأهلي 

كما قررت إدارة النادي توقيع غرامات مالية على لاعبي الفريق وفقًا للوائح الداخلية، بعد فشلهم في تحقيق الفوز خلال ثلاث مباريات متتالية في دور المجموعات، ما تسبب في توديع البطولة من الدور الأول وعدم بلوغ مراحل خروج المغلوب.

 

ورغم الخروج المبكر من البطولة، حرص الإعلام الرسمي للنادي وعدد من جماهيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإشادة بما وصفوه بـ «الأداء المشرف» أمام بورتو البرتغالي في ختام مباريات المجموعة، والتي انتهت بالتعادل المثير 4-4، مع التركيز على الروح القتالية التي أظهرها الفريق رغم توديع المنافسات.

الأهلي كأس العالم للأندية حمدي فتحي

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