لاعب كونغولي.. أحمد حسن يكشف عن صفقة ناريه علي رادار الزمالك

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن صفقة جديدة علي ردار نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق.

و كتب احمد حسن عبر فيسبوك:الزمالك في مفاوضات متقدمة مع الكونغولي جوليس أهوكا لاعب أكاديمية نورماندي الكونغولية.

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن الصفقات الأقرب لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شوبير عبر تصريحات اذاعية ": "الزمالك يفكر في ضم عبد الرحيم دغموم، لاعب المصري السابق (انتقال حر)، والذي يجيد في جميع مراكز الخط الأمامي، ويتوقف القرار النهائي على الصفقات الأجنبية التي يفاوضها النادي".

وأوضح: "بيراميدز لن يفرط في لاعب أساسي، لكن هناك إمكانية في ضم محمد رضا بوبو، وزلاكة، ومحمود صابر، أما وليد الكرتي، ومحمد الشيبي، ورمضان صبحي، ومصطفى فتحي، لاعبين أساسيين بالفريق ولن يستغنى عنهم".



وأضاف: "كما يفاوض الزمالك حامد حمدان، لاعب بتروجيت، 25 سنة، والفريق يحتاج أكثر من 6 لاعبين ليعود للمنافسة على بطولة الدوري والمشاركة في دوري الأبطال".