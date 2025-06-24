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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم الإقصاء ..الأهلي يسطر التاريخ في مشاركته العاشرة بكأس العالم للأندية

الاهلي
الاهلي
حمزة شعيب

أنهى النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الخروج من دور المجموعات في نسخة استثنائية تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقاً، لكن رغم الإقصاء المبكر، وضع الفريق اسمه في سجل الأرقام القياسية الجديدة للمسابقة.

المشاركة العاشرة للنادي الأهلي في مونديال الأندية

شارك الأهلي في النسخة العاشرة من تاريخه بمونديال الأندية والخامسة توالياً، وسبق له حصد الميدالية البرونزية في أربع مناسبات سابقة أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

وكان قد استهل الأهلي مشواره بتعادل أمام إنتر ميامي الأمريكي في لقاء كان قريباً من حسمه، قبل أن يتعثر في الجولة الثانية أمام بالميراس البرازيلي بالخسارة بهدفين دون رد. 

وفي ختام المجموعة، خاض الفريق مواجهة دراماتيكية أمام بورتو البرتغالي انتهت بتعادل مثير (4-4) لكنها لم تكن كافية للعبور إلى الدور الثاني.

رغم الإقصاء أرقام قياسية للأهلي في كأس العالم للأندية

ورغم انتهاء مغامرته مبكرًا، حطم الأهلي العديد من الأرقام القياسية في مشاركته:

  • أول فريق عربي يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة أمام فريق أوروبي في تاريخ كأس العالم للأندية.
  • أول نادٍ عربي يحرز رباعية في نسخة 2025 بنظامها الجديد.
  • أكثر نادٍ إفريقي يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة بالبطولة، متفوقًا على الرقم السابق لماميلودي صن داونز (3 أهداف).
  • واصل تفوقه تاريخيًا على الأندية البرتغالية بعدم تلقي أي خسارة أمامها، حيث سبق له التفوق على بنفيكا مرتين من قبل.

وسام أبو علي يسجل اسمه بين الكبار

خطف الفلسطيني وسام أبو علي الأضواء بعد تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" أمام بورتو، ليحقق إنجازات فردية غير مسبوقة:

  • أول لاعب في تاريخ الأهلي يسجل ثلاثية في بطولة كأس العالم للأندية.
  • ثاني لاعب عربي يسجل هاتريك في تاريخ البطولة بعد حمدو الهوني مع الترجي عام 2019.
  • سادس لاعب في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 2000 ينجح في تسجيل ثلاثية.
وسام أبو علي الأهلي كأس العالم للأندية

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