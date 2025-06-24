وسام يعادل بيليه.. 7 أرقام تاريخية بعد تعادل الأهلي مع بورتو

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن 7 أرقام تاريخية للاهلي بعد تعادل الفريق مع بورتو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: أول فريق عربي يسجل 4 أهداف أمام نادٍ أوروبي في بطولات فيفا للأندية، أول فريق عربي يسجل 4 أهداف بمباراة واحدة في كأس العالم للأندية 2025 بنظامه الجديد.

وتابع: أكثر نادٍ عربي يسجل أهدافًا في النسخة الحالية من المونديال،و أكتر نادٍ إفريقي يسجل أهدافًا في مباراة واحدة بالبطولة، بعد تخطي صنداونز (3) في مواجهة بروسيا دورتموند.

و استكمل : وسام أبو علي، ثاني لاعب يسجل هاتريك أمام فريق أوروبي، في بطولات فيفا، بعد الأسطورة البرازيلية بيليه، أمام بنفيكا 1962.

و أضاف: حافظ الأهلي على سلسلة اللا هزيمة أمام أندية البرتغال تاريخيًا، بعدما فاز على بنفيكا مرتان من قبل،للمرة الأولى يسجل الأهلي 4 أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم للأندية.

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية جديدة على النادي الأهلي، بعد أقل من 24 ساعة على التعادل المثير الذي جمعه مع بورتو البرتغالي (4-4) في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، والتي أقيمت على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية.

ورغم وداع الأهلي للبطولة من الدور الأول بعد أن اكتفى بنقطتين فقط، إلا أن "فيفا" طبق لائحة العقوبات الانضباطية الخاصة بالبطولة في أعقاب مواجهة بورتو، حيث رصد حصول أربعة لاعبين من الفريق على بطاقات صفراء خلال اللقاء، وهم: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، المغربي أشرف بن شرقي، والمغربي أشرف داري.

ووفقًا للوائح الانضباط، قرر الاتحاد الدولي توقيع غرامة مالية على الأهلي بقيمة 48 ألف دولار عن هذه المخالفات، بواقع 12 ألف دولار لكل بطاقة صفراء حصل عليها الرباعي في مباراة بورتو.

ولم تكن هذه المخالفة الوحيدة التي تم تسجيلها على الفريق الأحمر، إذ كان لاعبو الأهلي قد تلقوا 4 بطاقات صفراء أخرى في الجولتين السابقتين أمام إنتر ميامي وبالميراس، نالها كل من مروان عطية (بطاقتين)، وحمدي فتحي، ويحيى عطية الله.