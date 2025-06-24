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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأهلي الأبرز.. مكافآت الفرق المشاركة بكأس العالم للأندية 2025 بعد الجولة الثانية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
أحمد أيمن

شهدت بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة مشاركة 32 فريقًا، ومن المتوقع أن تتجاوز المكافآت المالية المخصصة للفرق المشاركة المليار دولار أمريكي. 

حتى الآن، تم صرف 619 مليون دولار أمريكي للفرق مع نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات، ما يعني أن أكثر من نصف المبلغ المخصص تم استخدامه.

مكافآت المشاركة والمنافسة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن هناك قسمين للمكافآت المالية: الأول يتعلق بمكافآت المشاركة، والآخر بمكافآت الأداء الرياضي. حيث يحصل كل فريق على مبلغ محدد للمشاركة، بينما يتم تحديد مكافآت الأداء بناءً على نتائج المباريات التي يخوضها الفريق والنتائج التي يحققها.

تفاصيل مكافآت المشاركة

وصل إجمالي مكافآت المشاركة إلى 525 مليون دولار، ويُحدد من خلالها مكافآت الفرق الأوروبية بمبلغ يتراوح بين 12.81 مليون و38.19 مليون دولار حسب النتائج. بينما تُحدد مكافآت الفرق الأخرى كما يلي:

فرق أمريكا الجنوبية: 91.26 مليون دولار (15.21 مليون لكل فريق).

فرق أفريقيا وآسيا: 38.2 مليون دولار (9.55 مليون لكل فريق)

فرق أمريكا الشمالية والمستضيف إنتر ميامي: 47.75 مليون دولار (9.55 مليون لكل فريق)

فرق أوقيانوسيا: 3.58 مليون دولار (كأوكلاند سيتي كفريق وحيد)

مكافآت الأداء الرياضي

يبلغ إجمالي مكافآت الأداء الرياضي 475 مليون دولار، حيث يوفر "فيفا" مكافآت للفوز والتعادل في المباريات. على سبيل المثال، يحصل الفريق على 2 مليون دولار عند الفوز ومليون دولار عند التعادل. كذلك، هناك مكافآت محددة للتأهل إلى الأدوار المختلفة، مثل:

التأهل لدور الـ16: 120 مليون دولار

التأهل لدور الـ8: 105 ملايين دولار

التأهل لدور الـ4: 84 مليون دولار

مكافآت النهائي: 70 مليون دولار (40 مليونا للفائز و30 مليونا للخاسر).

توزيع المكافآت بعد الجولة الثانية

مع انتهاء الجولة الثانية من البطولة، يمكن تحديد المبالغ التي حصل عليها كل فريق. يتم ذلك عن طريق جمع مكافأة المشاركة مع نتائج أول مباراتين وأي مكافآت تأهل.

المجموعة الأولى

الأهلي: 10.55 مليون دولار

بورتو: (بين 12.81 مليون و38.19 مليون) +مليون دولار

بالميراس: 18.21 مليون دولار

إنتر ميامي: 12.55 مليون دولار

المجموعة الثانية

باريس سان جيرمان: (بين 12.81 مليون و38.19 مليون) + 2 مليون دولار

بوتافوجو: 19.21 مليون دولار

سياتل ساوندرز: 9.55 مليون دولار

أتلتيكو مدريد: (بين 12.81 مليون و38.19 مليون) + 2 مليون دولار

المجموعة الثالثة

بايرن ميونخ: (بين 12.81 مليون و38.19 مليون) + 11.5 مليون دولار

بنفيكا: (بين 12.81 مليون و38.19 مليون) + 3 ملايين دولار

بوكا جونيورز: 16.21 مليون دولار

أوكلاند سيتي: 3.58 مليون دولار

المجموعة الرابعة

فلامنجو: 26.71 مليون دولار

تشيلسي: (بين 12.81 مليون و38.19 مليون) + 2 مليون دولار

لوس أنجلوس إف سي: 9.55 مليون دولار

الترجي: 11.55 مليون دولار

الفائزون في القارات المختلفة

مجموعة من الفرق قد تفوقت في الحصول على المكافآت. يتصدر فلامنجو الفرق في أمريكا الجنوبية، يليه الترجي في أفريقيا، بينما الهلال يتفوق في آسيا. وأوكلاند سيتي يعد الأقل حصولًا على المكافآت بمبلغ 3.58 مليون دولار.

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