خبيرة تاروت توقعت هزيمة الأهلي أمام بورتو.. والماتش كان رده غير

توقعت خبيرة الأبراج والتاروت منى أحمد هزيمة النادي الأهلي أمام فريق بورتو البرتغالي في المباراة التي أُقيمت ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية.





وأكدت خلال لقائها مع موقع “صدى البلد” أن الأهلي سيخسر اللقاء وسيغادر البطولة. إلا أن المباراة انتهت بتعادل مثير بنتيجة 4-4، في مفاجأة خالفت توقعاتها تمامًا.





وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن اللجنة المنظمة أكدت إيقاف المباريات فورًا في حال حدوث ظروف جوية قهرية، حرصًا على تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة.





وأثبتت المباراة أن كرة القدم لا تخضع للتوقعات، وأن نتائجها تظل مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.