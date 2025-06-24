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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: الأهلي يمر بمرحلة انتقالية.. وهذه أسباب الخروج المبكر

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الشعبية الجارفة والحضور الجماهيري الكبير في أمريكا لدعم فريق الأهلي أحد الأسباب القوية في جلب المداخيل المالية وعقود الرعاية، مشيرًا إلى أن الجمهور يستحق التحية والإشادة الكبيرة.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الأهلي تعرض لبعض المواقف خلال كأس العالم للأندية منها إصابة إمام عاشور، وسوء التوفيق في الفرص وإضاعة ركلة جزاء في لقاء إنتر ميامي الأمريكي، وفي لقاء بالميراس البرازيلي تلقى الأهلي هدف عكسي، ثم استقبل الفريق الهدف الثاني من هجمة مرتدة.

وأضاف: الأهلي أضاع 8 فرص محققة في لقاء بورتو البرتغالي، وكانت بعض الفرص سهلة للغاية، لكن يبدو أن سوء التوفيق كان مُلازمًا للاعبين بشكل غريب. وفي النتيجة الأهلي حقق مركز لا يليق في مجموعته، ولكن هناك ظروف معينة يمر بها الأهلي بمرحلة انتقالية جاءت في مونديال الأندية. 

وأكمل: جمهور الأهلي أصبح مطمئنًا وراضيًا بعد لقاء بورتو، كان هناك سوء توفيق للاعبين، لكن الفريق أصبح يمتلك إسكواد قوي. والفريق قدم أداءًا جيدًا وسجل 4 أهداف في مباراة واحدة.

وزاد: الأهلي سيبدأ فترة إعداد بعد أسبوعين ويلعب مباريات ودية قوية، وأتوقع بعدها سوف يكون الفريق قويًا على المستويين المحلي والقاري، كما أن هناك بعض التدعيمات القوية في الدفاع.

الاهلي كاس العالم للاندية بورتو

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