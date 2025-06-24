تعرف على موعد عودة الأهلي للتدريبات استعدادا للموسم الجديد

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل مطار JFK بالولايات المتحدة الأمريكية، في طريقها للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وقررالجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد ان الفريق سوف يعود للتدريبات 13 يوليو المقبل.

