قبل مواجهة الترجي وتشيلسي بمونديال الأندية.. اعرف القيمة التسويقية للفريقين

يستعد فريق الترجي التونسي لمواجهة تشيلسي الإنجليزي، في مباراة تقام عند الساعة الرابعة فجر الأربعاء ، على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.



ويُعد تشيلسي الفريق صاحب القيمة التسويقية الأعلى في هذه المجموعة، إذ تُقدّر قيمة تشكيلته الحالية بنحو 1.06 مليار يورو، وفقًا لتقديرات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص.



في المقابل، تبلغ القيمة التسويقة لنادي الترجي حوالي 20.4 مليون يورو، وهو ما يكشف عن فارق مالي وفني شاسع بين الطرفين، يصل إلى نحو 1.04 مليار يورو.

أما على صعيد الترجي، فيُعد يان ساس أغلى لاعب في صفوف الفريق بقيمة سوقية تبلغ نحو 1.8 مليون يورو، يليه النجم الجزائري يوسف البلايلي بـ1.7 مليون يورو، ثم محمد أمين توغاي بـ1.5 مليون يورو، والمدافع ياسين مرياح بقيمة تُقدر بـ1.2 مليون يورو.