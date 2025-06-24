ماسكيرانو: إنتر ميامي بقائمة أفضل 16 ناديا بالعالم.. ومواجهة باريس صعبة

علق خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي الأمريكي، على تأهل فريقه إلى الدور ثمن النهائي، بعد التعادل مع بالميراس البرازيلي 2-2، اليوم الثلاثاء.

وتأهل ميامي إلى دور الـ16 بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، خلف بالميراس متصدر الترتيب بفارق الأهداف، بينما ودع بورتو البرتغالي والأهلي بعد حصد كل فريق نقطتين فقط.

وقال ماسكيرانو في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا: "إنه لأمر تاريخي للدوري الأمريكي أن يتأهل فريق منه إلى دور الستة عشر، نحن من ضمن أفضل 16 فريقًا في العالم، لذا سنسعى جاهدين لمواصلة المشوار".

مواجهة باريس “صعبة”

وأضاف: “نعلم أننا سنواجه ربما أفضل فريق في أوروبا في الدور المقبل سيكون الأمر صعبًا، لكننا سنبذل قصارى جهدنا، سنحاول إظهار جودتنا وجدارتنا أمام باريس سام جيرمان”.

وعبر ماسكيرانو، عن خيبة آمله من تفريط فريقه في فرصة الفوز على بالميراس في الدقائق الأخيرة، قائلًا: "نشعر بخيبة أمل لأننا كنا مسيطرين على المباراة، ولم نتمكن من حسمها، لكن الأمور كانت ستكون صعبة لأننا كنا نواجه فريقًا يلعب بشكلٍ جيد للغاية ويتمتع بجودة عالية، وهو من أفضل الفرق في أمريكا الجنوبية، لذلك نفكر الآن في الخطوة التالية".