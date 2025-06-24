تشكيل بايرن ميونخ ضد بنفيكا بكأس العالم للأندية.. مولر يقود الهجوم

أعلن فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي لمواجهة بنفيكا، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا البرتغالي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: ساشا بوي - أوباميكانو - ستانيشيتش - جوريرو

الوسط: بالينيا - بافلوفيتش - بيشوف

الهجوم: ليروي ساني - جنابري - توماس مولر

وحسم بايرن ميونخ تأهله رسميًا إلى الدور ثمن النهائي عقب فوزه القاتل على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، بعد أن كان قد افتتح مشواره باكتساح تاريخي أمام أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0، في واحدة من أكبر النتائج بتاريخ البطولة.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- بايرن ميونخ - 6 نقاط

2- بنفيكا - 4 نقاط

3- بوكا جونيورز - نقطة

4- أوكلاند سيتي - 0 نقاط