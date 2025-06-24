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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم للأندية.. بايرن ميونخ يتأخر أمام بنفيكا في الشوط الأول

مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا
مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا

تأخر فريق بايرن ميونخ أمام نظيره بنفيكا بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية

جاء هدف بنفيكا في الدقيقة 13 بتوقيع اللاعب أندرياس شيلديروب.

وبدأ بايرن ميونخ اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: ساشا بوي - أوباميكانو - ستانيشيتش - جوريرو

الوسط: بالينيا - بافلوفيتش - بيشوف

الهجوم: ليروي ساني - جنابري - توماس مولر

وحسم  بايرن ميونخ تأهله رسميًا إلى الدور ثمن النهائي عقب فوزه القاتل على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، بعد أن كان قد افتتح مشواره باكتساح تاريخي أمام أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0، في واحدة من أكبر النتائج بتاريخ البطولة.

ترتيب المجموعة الثالثة


1- بايرن ميونخ - 6 نقاط

2- بنفيكا - 4 نقاط

3- بوكا جونيورز - نقطة

4- أوكلاند سيتي - 0 نقاط

بايرن ميونخ بنفيكا كأس العالم للأندية أندرياس شيلديروب مانويل نوير

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