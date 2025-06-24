رسميا.. ليون الفرنسي يهبط إلى دوري الدرجة الثانية بسبب الديون

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، هبوط نادي أولمبيك ليون إلى دوري الدرجة الثانية، بسبب الديون.

وكان ليون تلقى تحذيرًا في الشتاء الماضي بالهبوط للدرجة الثانية، بسبب عدم تقديمه الضمانات المالية المطلوبة، وسط ديون ضخمة بلغت 175 مليون يورو، مما وضع مستقبله الإداري والرياضي على المحك.

وأوضح الاتحاد الفرنسي في بيانه أن ليون هبط رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية، بعد مراجعة نهائية لملفه المالي، في خطوة مفاجئة هزت الأوساط الرياضية الفرنسية.

محاولة فاشلة لتجنب قرار الهبوط

وخضع رئيس ليون جون تكستور، ومدير كرة القدم بالنادي ميكائيل جيرلينجر، لجلسة استماع أمام اللجنة في محاولة لتجنب قرار الهبوط، إلا أن اللجنة قررت تفعيل العقوبة بناءً على المادة 11 من لائحتها، مع منح النادي حق الاستئناف.

ورغم تصريحات جون تكستور الأخيرة التي أكد فيها أن النادي في وضع مالي جيد بعد استثمارات كبيرة، إلا أن اللجنة رأت عكس ذلك، مؤكدةً هبوط أحد أكبر أندية فرنسا إلى دوري الدرجة الثانية لأول مرة منذ سنوات طويلة.