نجم سابق .. صفقة ليفربول الجديدة شريك مثير لـ محمد صلاح في الملعب

أثار ستيف نيكول، لاعب ليفربول الأسبق والمحلل الرياضي الحالي، جدلاً واسعًا بعدما عبّر عن قلقه من تأثير صفقة ليفربول الجديدة على أداء النجم المصري محمد صلاح، في ظل التغيرات التي يشهدها الفريق هذا الصيف.

وكان ليفربول قد أتم التعاقد مع الهولندي جيريمي فريمبونج، قادمًا من باير ليفركوزن مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، ليشغل الجبهة اليمنى خلفًا لترينت ألكسندر أرنولد المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد. كما ضم النادي الإنجليزي الألماني فلوريان فيرتز، ويقترب من التعاقد مع ميلوس كيركيز من بورنموث.

وعلى الرغم من الأداء اللافت الذي قدمه فريمبونج في الموسم الماضي، والذي ساهم خلاله في تتويج باير ليفركوزن بثنائية الدوري والكأس، فإن نيكول يرى أن اللاعب قد لا يكون مناسبًا للتكتيك الجديد، وقد يؤثر سلبًا على الحرية الهجومية لمحمد صلاح.

وفي تصريحاته لشبكة ESPN، قال نيكول:

"إذا كان صلاح في كامل جاهزيته، فوجود فريمبونج أو حتى كونور برادلي في التشكيل الأساسي يثير تساؤلات. لا أعتقد أن فريمبونج هو الخيار الأنسب كظهير أيمن، خاصة إذا كان سيأخذ مساحة قد يستغلها صلاح في المعتاد."

وأضاف:

"فريمبونج لاعب هجومي ممتاز لكنه يعاني دفاعيًا، تمامًا كما كان الحال مع أرنولد. ما يقلقني هو احتمال تعارض أدواره مع تحركات صلاح، وهو ما قد يحدّ من خطورة الجناح المصري."

واختتم نيكول تصريحاته بالإشارة إلى أنه في حال كانت جميع الخيارات متاحة أمام المدرب آرني سلوت، فإنه يفضل الاعتماد على برادلي في مركز الظهير الأيمن، مضيفًا: “لا أرى فريمبونج منسجمًا في التشكيلة الحالية، ليس لدي وضوح في الدور الذي سيقوم به تحديدًا.”