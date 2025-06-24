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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين الشحات بعد تعادل الأهلي : التركيز كان على الفوز ومصالحة الجماهير

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أعرب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن حزنه لعدم تحقيق الفوز على فريق بورتو خلال منافسات كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الفريق كان يسعى جاهدًا للفوز في تلك المباراة، بهدف مصالحة جماهير القلعة الحمراء، ولكن “هذه هي كرة القدم”، حسب تعبيره.


 

تشابه السيناريو مع مباراة إنتر ميامي

أوضح الشحات أن مباراة الأهلي أمام بورتو شهدت سيناريو مشابهًا لمباراة إنتر ميامي أمام بالميراس، حيث تقدم إنتر ميامي بهدفين وتعادل بالميراس في النهاية، مضيفًا: “نحن أيضًا تقدمنا في النتيجة 4 مرات أمام بورتو، ولكننا لم ننجح في الحفاظ على التقدم، وانتهت المباراة بالتعادل”.

إشادة بوسام أبو علي وبعض الانتقادات

أشاد الشحات  خلال تصريحات تليفزيونية بزميله وسام أبو علي، الذي تألق في المباراة وسجّل ثلاثة أهداف، مؤكدًا أنه كان من أبرز اللاعبين في اللقاء. كما أشار إلى أن بعض اللاعبين لم يكونوا في يومهم ولم يحالفهم التوفيق، وهو أمر طبيعي في كرة القدم.

ضياع الفرص وتأثيرها

تحدث الشحات عن الفرص الضائعة، خاصة أمام إنتر ميامي، مؤكدًا أن الأهلي أضاع عددًا كبيرًا من الفرص المحققة في تلك المباراة أيضًا، وهو ما أثر على النتيجة النهائية. وعلّق على فرصته الضائعة قائلاً: “اتخذت قرارين، سواء التمرير لأفشة أو التسديد، ولكن لو عاد بي الزمن، لاتخذت قرارًا مختلفًا”.

دعم الجمهور والتطلعات المستقبلية

أشاد الشحات بالدعم الجماهيري الكبير الذي تلقاه الفريق خلال البطولة، قائلًا: “شعرنا أننا نلعب على أرضنا بفضل جماهير الأهلي الوفية”. واختتم تصريحاته بتأكيد رغبته في أن ينجح الفريق في تحقيق كافة البطولات بالموسم المقبل لإسعاد جماهير النادي.


 

الأهلي كأس العالم للأندية حسين الشحات بورتو وسام أبوعلي

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