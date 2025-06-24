تحرك رسمي من الفيفا ضد الأهلي بعد وداع مونديال الأندية .. ماذا حدث؟

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» توقيع عقوبة جديدة على النادي الأهلي بعد ساعات من مباراة بورتو البرتغالي، والتي انتهت بنتيجة 4-4 على ملعب ميتلايف بمدينة نيو جيرسي.

مباراة الأهلى وبورتو كانت ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث ودَع المارد الحمر البطولة من الدور الأول.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية والتي تضم كل من: الأهلي وانتر ميامي وبالميراس وبورتو.

مباراة الأهلى وبورتو

التقي الأهلي مع بورتو، فجر اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتهت المباراة، بنتيجة التعادل الإيجابي 4-4، لينهي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، محتلًا المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطتين.

سجل أهداف الأهلي وسام أبو علي (3 أهداف - هاتريك) ومحمد بن رمضان المنضم حديثا للفريق.

واختار الاتحاد الدولي "فيفا"، لاعب الأهلي، وسام أبو علي، أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بورتو، بعد تسجيله "هاتريك".

وحقق الأهلي تعادلين أمام إنتر ميامي بالجولة الأولى وبورتو بالجولة الثالثة، بينما خسر في لقاء الجولة الثانية أمام بالميراس 2-0.

قرار فيفا ضد الأهلي

عاقب الاتحاد الدولي النادي الأهلي بعد ساعات من وداع مونديال الأندية بإقرار عقوبة رسمية ضده، إذ طبق «فيفا» لائحة كأس العالم للأندية الخاصة بالعقوبات على الشياطين الحمر.

وتم توقيع عقوبة على الأهلي نتيجة حصول 4 لاعبين من صفوفه على بطاقات صفراء في مواجهة بورتو البرتغالي، وهم الرباعي «محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، المغربي أشرف بن شرقي، المغربي أشرف داري».

وقرر فيفا معاقبة النادي الأهلي بتوقيع عقوبة رباعية عليه متمثلة في غرامة مالية وصلت إلى 48 ألف دولار، نظير حصول كل لاعب على بطاقة صفراء بواقة 12 دولار بسبب كل لاعب من الرباعي المذكور سلفا.

وبذلك، تصل غرامات فيفا المالية ضد النادي الأهلي إلى 96 ألف دولار يتم خصمها من مكافآت الأحمر المالية خاصة أن هناك 4 بطاقات صفراء سابقة ضد لاعبي الأحمر بمباراتي إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي في الجولتين الماضيتين لكل من: «مروان عطية بطاقتان، وحمدي فتحي ويحيى عطية الله».