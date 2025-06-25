هاني رمزي: ضياع الفرص السهلة وراء الخروج المبكر للأهلي من كأس العالم للأندية

أكد هاني رمزي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن ضياع الفرص السهلة من لاعبي الفريق الأحمر أمام بورتو البرتغالي هو أمر متكرر منذ مواجهة إنتر ميامي الأمريكي، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق تحرروا من الضغوط في المواجهة الأخيرة، خصوصًا بعدما علموا بصعوبة الصعود للدور القادم.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: تحرر اللاعبين من الضغوط في مواجهة بورتو البرتغالي، أثر بشكل إيجابي على تركيز اللاعبين وخاض الفريق لقاء هجومي، وفي رأيي هناك إسكواد قوي في الأهلي هجوميًا وأيضا خط الوسط، لكن خط الدفاع يحتاج لتدعيم مميز.

وأضاف: اللاعب المصري يتأثر بالضغوط، على عكس اللاعب الاوروبي الذي يتميز بالصرامة لكنه يحب المتعة أيضًا.. شخصية البطل موجودة في الأهلي، لكن الفريق لابد أن يتحرر من الضغوط ويقدم الأداء المطلوب.

وزاد: كنت موجودًا في اسكاوتنج الأهلي ولم نستطع ضم بن رمضان الموسم الماضي بسبب الأمور التعاقدية، لكن لا خلاف على الإضافة الفنية التي يقدمها اللاعب، وكنا نثق في أنه إضافة مميزة، كما أنه له دور مميز في التواصل مع المدير الفني داخل الملعب وتنفيذ تعليماته بدقة. وهو ما يؤكد امتلاك الأهلي حاليا للاعب مميز وكان يجب الإبقاء عليه داخل المستطيل الأخضر.

وتابع: الطبيعي أن أي لاعب متاح بامكانيات زيزو بعد انتهاء عقده فأنه يكون ضمن الترشيحات في الأهلي، وهو إضافة جيدة للفريق، وسيكون توظيفه مختلف في الفريق، وسيلعب بشكل متحرر في المستطيل الأخضر، الأهلي سوف يستفيد منه في الجناحين والوسط كلاعب 8 او 10.. وهو صفقة رائعة للأهلي.

وأتم: كولر كان يضع ديانج في مركز رقم 8، ولم يكن يؤدي بالشكل المطلوب، كان يضعه في مركز لا يستطيع تقديم المستوى المطلوب، ويجعله محل انتقادات، لكن امكانياته رائعة في مركز 6.