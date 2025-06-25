ضياء السيد: بن رمضان إضافة كبيرة للأهلي.. ويجب ضم لاعبين مميزين في الدفاع

أكد ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي خاض مواجهة بورتو البرتغالي بشكل جيد على المستوى البدني تحديدًا، مشيرًا إلى أن مواجهة إنتر ميامي وإهدار الفوز في تلك المباراة كانت وراء مغادرة كأس العالم للأندية مبكرًا.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الأهلي لعب كرة قدم جيدًا وجمهور الفريق في أمريكا يستحق الإشادة على الدعم والمساندة، والأهلي ترك أثرًا طيبًا في لقاء بورتو بتسجيله رباعية وخوض 90 دقيقة مميزة للغاية، وتسجيل وسام أبوعلي "هاتريك" أمر رائع للغاية. لكن هناك بعض الأخطاء يجب إصلاحها، وكان من المهم تغيير الصورة في اللقاء الأخير.

وأضاف: لم يكن هناك تعاون بين اللاعبين في بعض الحالات داخل الملعب، وزيادة كواليتي لاعبي الاهلي للوصول باللاعبين لقدرة جيدة من الابداعية داخل الملعب.

وواصل: إدارة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي كان لديها إصرار شديد على ضم محمد علي بن رمضان، وهو لاعب مميز للغاية وإضافة رائعة ومختلفة لإسكواد الفريق، مثل إضافة إمام عاشور في وسط الملعب.

وزاد: أحمد مصطفى زيزو لاعب جيد وقدم أداء رائعا خلال مشاركته مع النادي الأهلي، بعد عودته للمشاركة في المباريات.

وأتم: الأهلي يحتاج للاعبين مميزين في خط الدفاع، من أجل تحقيق البطولات، لا يوجد فريق كبير بدون دفاع قوي.