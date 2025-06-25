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هشام حنفي: خروج الأهلي من كأس العالم للأندية لا يُعبّر عن قدراته الحقيقية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام حنفي: خروج الأهلي من كأس العالم للأندية لا يُعبّر عن قدراته الحقيقية

زيزو
زيزو
محمد سمير

تحدّث هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية وخروجه من دور المجموعات.

وقال هشام حنفي، خلال تواجده ضيفًا على برنامج «ستاد المحور» تقديم الإعلامي خالد الغندور: «بالتأكيد أشعر بالحزن لخروج النادي الأهلي من الدور الأول بكأس العالم للأندية، والفريق كان قادرًا على الوصول إلى أبعد من ذلك في المونديال».

وأضاف حنفي: «مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية كانت قوية، وإنتر ميامي أظهر شخصيته ونجح في التأهل إلى دور الستة عشر بالمونديال، رغم أفضلية الأحمر أمامه في مباراة الجولة الأولى، وكان قادرًا على الفوز».

وتابع: «الأهلي كان قادرًا على التأهل إلى دور الستة عشر لأنه يمتلك "إسكواد" قويًا جدًا».

وواصل: «محمد علي بن رمضان لاعب سوبر، وسيرهق كل لاعبي الدوري المصري في الموسم المقبل، وسيكون إضافة قوية للنادي الأهلي».

وشدّد: «زيزو إضافة كبيرة أيضًا للنادي الأهلي، ونجح في صنع الفارق مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية».

وأكد: «لا توجد فوارق فنية كبيرة بين النادي الأهلي والأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والأحمر شرف الكرة المصرية في المونديال».

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