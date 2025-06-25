مفاجأة بشأن مصير ديانج مع الأهلي بعد كأس العالم للأندية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مصير المحترف المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الفريق بعد كأس العالم للأندية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات اذاعية :"فوجئت ان في خبر بيقول ان أليو ديانج مش هيكمل في الأهلي وده غير صحيح ، الجماهير عاوزاه يكمل والراجل لما نزل ماتش الأهلي كان هايل".

وأضاف :"انا اتكلمت مع أليو ديانج و قولتله ان ادائه هايل و هنيته و هو ولد مؤدب و بيتكلم اللغة العربيه و٣ لغات".

وتابع : "معندوش حالة من الغضب او الحزن او انا مش لاعب ليه خالص".

وأكمل : قولتله مكمل مع النادي الأهلي قالي اه و باصلي باستغراب قولتله اصل في كلام كتير ان في عروض ليك خليجية قال انا لعيب في الأهلي و مبسوط اني شاركت و مبسوط بردود الأفعال".

و ختم :"انا تحت أمر النادي الاهلي و لو في عروض هتبقي عن طريق النادي الأهلي".

وتابع: "انا اتكلمت مع الكابتن محمد يوسف قالي انه لعيب هايل و عظيم و قولتله في فكره انه يمشي قالي لا خالص بالعكس ده لعيب مهم و له دور كبير في الأهلي ".