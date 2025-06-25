الدردير: بالميراس لم يفز في تاريخه بمونديال الأندية قديما وحديثا إلا على الأهلي

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير، منشوراً بشأن نادي بالميراس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير: "بعد تعادله مع إنتر ميامي.. بالميراس يواصل فشله في كأس العالم للأندية ولا يعرف طعم الفوز إلا أمام الأهلي فقط!

وتابع الدردير: خاض بالميراس ثلاث نسخ في كأس العالم للأندية بالمسمى القديم والجديد، ولم يحقق الفوز إلا مباراتين فقط أمام الأهلي 2022 و2025.

وأضاف: بالميراس تأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2022 بسبب فوزه على الأهلي .

بالميراس تأهل لدور 16 في كأس العالم للأندية 2025 بسبب فوزه على الأهلي ".

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية جديدة على النادي الأهلي، بعد أقل من 24 ساعة على التعادل المثير الذي جمعه مع بورتو البرتغالي (4-4) في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، والتي أقيمت على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية.

ورغم وداع الأهلي للبطولة من الدور الأول بعد أن اكتفى بنقطتين فقط، إلا أن "فيفا" طبق لائحة العقوبات الانضباطية الخاصة بالبطولة في أعقاب مواجهة بورتو، حيث رصد حصول أربعة لاعبين من الفريق على بطاقات صفراء خلال اللقاء، وهم: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، المغربي أشرف بن شرقي، والمغربي أشرف داري.

ووفقًا للوائح الانضباط، قرر الاتحاد الدولي توقيع غرامة مالية على الأهلي بقيمة 48 ألف دولار عن هذه المخالفات، بواقع 12 ألف دولار لكل بطاقة صفراء حصل عليها الرباعي في مباراة بورتو.

ولم تكن هذه المخالفة الوحيدة التي تم تسجيلها على الفريق الأحمر، إذ كان لاعبو الأهلي قد تلقوا 4 بطاقات صفراء أخرى في الجولتين السابقتين أمام إنتر ميامي وبالميراس، نالها كل من مروان عطية (بطاقتين)، وحمدي فتحي، ويحيى عطية الله.