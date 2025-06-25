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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. رابع فريق عربي يودع كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
محمد السعيد

ودع فريق الترجي التونسي بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الهزيمة أمام تشيلسي الإنجليزي 3-0، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

واكتفى الترجي بحصد المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط ليغادر البطولة، بينما صعد فلامنجو وتشيلسي إلى الدور ثمن النهائي.

وبات الترجي رابع فريق عربي يودع بطولة كأس العالم للأندية بعد الأهلي المصري والعين الإماراتي والوداد المغربي، يصبح الهلال السعودي الفريق الوحيد الذي يملك فرصة في الصعود للدور المقبل.

أهداف مباراة تشيلسي والترجي

افتتح توسين أدارابيويو التسجيل لفريق تشيلسي في الدقيقة 45+3 ثم أضاف ليام ديلاب الهدف الثاني بعدها بدقيقتين فقط.

وسجل تيريك جورج الهدف الثالث للبلوز في الدقيقة 90+7.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- فلامنجو البرازيلي - 7 نقاط

2- تشيلسي الإنجليزي - 6 نقاط

3- الترجي التونسي - 3 نقاط

4- لوس أنجلوس الأمريكي - نقطة

الترجي كأس العالم للأندية تشيلسي فلامنجو الأهلي العين الوداد

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