المدير الفني لمنتخب اليد: طموحاتي مع مصر بلا حدود

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة خالد فتحي، عن التعاقد رسميًا مع المدير الفني الإسباني والخبير العالمي خافيير باسكوال لتولي قيادة المنتخب الوطني الأول، في خطوة تعكس الطموحات الكبيرة التي يضعها الاتحاد لمستقبل اللعبة في مصر.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي موسع، شهد حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب عدد من نجوم كرة اليد والإعلاميين.

وأعرب باسكوال عن سعادته الكبيرة بخوض هذه التجربة الجديدة، مؤكدًا فخره بقيادة منتخب يضم مجموعة من أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم.

وأشار إلى تطلعه لتحقيق إنجازات كبرى مع "الفراعنة"، موضحًا أنه لمس دعمًا كبيرًا وتعاونًا مثمرًا من مجلس إدارة الاتحاد، وعلى رأسه الكابتن خالد فتحي، الذي وجد منه طموحات تتماشى مع رؤيته وخططه المستقبلية.

وأضاف المدرب الإسباني أن ما شجعه على قبول المهمة هو وجود لاعبين مميزين داخل صفوف المنتخب المصري، وأسماء لامعة قادرة على المنافسة بقوة في المحافل الدولية، معربًا عن أمله في أن تكلل هذه التجربة بالنجاح والتتويج بالبطولات.

ويُعد خافيير باسكوال من أبرز الأسماء في عالم تدريب كرة اليد، حيث قاد فريق برشلونة الإسباني لمدة 12 عامًا، حصد خلالها 11 لقبًا للدوري، و10 بطولات لكأس الملك، إلى جانب 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و5 ألقاب لكأس العالم للأندية. كما تولى مؤخرًا تدريب فريق فيزبريم المجري، وحقق معه نجاحات كبيرة، ليواصل مسيرته المميزة في عالم التدريب.