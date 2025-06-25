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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. النصر السعودي يعلن إقالة مدربه ستيفانو بيولي

ستيفانو بيولي
ستيفانو بيولي
محمد السعيد

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، إقالة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي.

وجاء قرار إقالة بيولي بعد فشل الفريق في حصد أي بطولة محلية أو قارية الموسم المنقضي 2024-2025.

بيان النصر

وقال النصر في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “‏تعلن شركة نادي ‎النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد ستيفانو بيولي”.
 

وأضاف: “مثمنين له ولطاقمه كافة الجهود التي بذلوها مع ‎النصر، ومتمنين لهم التوفيق”.

يذكر أن قرعة بطولة كأس السوبر السعودي 2024-2025، أسفرت عن مواجهة قوية للنصر ضد الاتحاد في الدور نصف النهائي

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

الاتحاد - النصر

الهلال - القادسية

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من من 19 إلى 22 أغسطس المقبل  في هونج كونج.

ويتربع الهلال على عرش قائمة الأكثر تتويجًا بكأس السوبر السعودي برصيد 5 ألقاب بفارق 3 ألقاب عن أقرب منافسيه النصر، بينما حصدت أندية الاتحاد والفتح والشباب والأهلي، اللقب مرة واحدة.
 

النصر بيولي ستيفانو بيولي الاتحاد كأس السوبر السعودي

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