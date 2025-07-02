عقب ختام دور الـ16 .. ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025

انتهت منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وضمت قائمة الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائى كلاً من، بالميراس البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، فلومينينسي البرازيلي، الهلال السعودي، ريال مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني.

ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025

أنخيل دي ماريا - بنفيكا - 4 أهداف.

وسام أبو علي - الأهلي - 3 أهداف.

جمال موسيالا - بايرن ميونخ - 3 أهداف.

مايكل أوليسي - بايرن ميونخ - 3 أهداف.

هاري كين - بايرن ميونخ - 3 أهداف.

كنان يلدز - يوفنتوس - 3 أهداف.

بيدرو نيتو تشيلسي - 3 أهداف.

فيل فودين - مانشستر سيتي - 3 أهداف.

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 3 أهداف.

ماركوس ليوناردو - الهلال - 3 أهداف.

جونزالو جارسيا - ريال مدريد - 3 أهداف.