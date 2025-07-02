ليفربول يُجري تغييرات على الجهاز الفني لآرني سلوت.. تفاصيل

انضم جيوفاني فان برونكهورست، المدرب السابق لرينجرز، إلى ليفربول كمدرب مساعد لآرني سلوت.

فان برونكهورست، الذي لعب لأرسنال وبرشلونة خلال مسيرة مميزة، فاز بألقاب كمدرب في هولندا مع فينورد واسكتلندا مع رينجرز.

كان آخر منصب له هو تدريب فريق بشيكتاش التركي.

أجرى سلوت تغييرات على الجهاز الفني بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع ليفربول.

إلى جانب فان برونكهورست، أكد ليفربول أيضًا انضمام تشافي فاليرو لفترته الثانية مع النادي، سيتولى فاليرو منصب رئيس تدريب حراس المرمى في الفريق الأول.

أعلن ليفربول أن مدربي حراس المرمى، فابيان أوتي وكلاوديو تافاريل، سيغادران النادي.