ليفربول يعلن تجديد عقد لاعبه الشاب مُحطم الأرقام

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الإثنين، تجديد عقد لاعبه الواعد تريستان نيوني لمدة طويلة، في خطوة تعكس حرص النادي على الحفاظ على أبرز مواهبه الشابة.

وجاء التوقيع الرسمي داخل مركز تدريب "أكسا"، بالتزامن مع احتفال نيوني بعيد ميلاده الثامن عشر.

وانضم نيوني إلى ليفربول في سبتمبر 2023 قادمًا من ليستر سيتي، ولفت الأنظار سريعًا بأدائه المميز، ما مهد طريقه للظهور مع الفريق الأول بعد مشاركاته المتعددة مع فرق تحت 18 و19 و21 عامًا.

وشارك نيوني في 6 مباريات مع الفريق الأول حتى الآن، ودون اسمه في تاريخ "الريدز" في فبراير 2024، عندما أصبح رابع أصغر لاعب يظهر بقميص ليفربول في مباراة رسمية، بعمر 16 عامًا و243 يومًا، خلال مواجهة ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما حطم رقمًا آخر في دوري أبطال أوروبا، حين دخل كبديل أمام آيندهوفن بعمر 17 عامًا و213 يومًا، ليصبح أصغر لاعب يمثل ليفربول في المسابقات الأوروبية.

ويمثل نيوني حاليًا منتخب إنجلترا تحت 20 عامًا، ويُنظر إليه كأحد الأسماء البارزة في مشروع ليفربول المستقبلي.

وعبّر اللاعب عن سعادته بالتجديد قائلاً: “هذا العقد يعني لي الكثير، خاصة أنني مشجع لليفربول منذ طفولتي، الآن عليّ أن أثبت استحقاقي له من خلال التطور والعمل الجاد، ما زلت في بداية الطريق، وهناك الكثير لأتعلمه، وسأواصل التقدم خطوة بخطوة”.