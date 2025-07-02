ليفربول يعلن رحيل لاعبه إلى باير ليفركوزن

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا رحيل مدافعه الشاب جاريل كوانساه إلى صفوف باير ليفركوزن الألماني، بطل الدوري الألماني، وذلك في إطار سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله إتمام صفقة انتقال كوانساه، الذي نشأ وتدرج في أكاديمية ليفربول منذ أن كان في الخامسة من عمره، حتى وصل إلى الفريق الأول وشارك في عدد من المباريات المهمة.

كوانساه، المولود في مدينة وورينجتون، خطى أولى خطواته مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب السابق يورجن كلوب، عندما شارك كبديل في الفوز الدرامي على نيوكاسل يونايتد في أغسطس 2023، وهي المباراة التي شهدت انطلاقة حقيقية لمسيرته مع "الريدز".

ومنذ ذلك الحين، شارك كوانساه في 32 مباراة خلال موسم 2023-2024، من بينها نهائي كأس الرابطة الذي تُوج به ليفربول أمام تشيلسي على ملعب ويمبلي، بعد هدف قاتل من المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وسجل كوانساه أول أهدافه بقميص ليفربول في ديسمبر 2023، خلال مواجهة يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي، ثم أضاف هدفين في شباك أستون فيلا ووولفرهامبتون بنهاية الموسم ذاته.

وفي أول موسم تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، خاض كوانساه 25 مباراة في جميع البطولات، من بينها 13 مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم في تتويج ليفربول بلقب البريميرليغ للمرة العشرين في تاريخه، وهو إنجاز توج به الفريق في وقت سابق من العام الجاري.

وكانت آخر لحظات كوانساه بقميص ليفربول عندما رفع كأس الدوري أمام جماهير ملعب "أنفيلد"، في وداع مؤثر قبل بداية مرحلة جديدة في مشواره الكروي مع باير ليفركوزن.