قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور أبو العينين.. الجبهة الوطنية يعلن آليات اختيار مرشحي الشيوخ
مبروك ياقلب قلبي.. وفاء عامر تهنئ ابنها بتخرجه
حزب المصريين: خطاب 3 يوليو نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث
لن تكون موجودة.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس
حماس: ندرس عروضا جديدة لوقف إطلاق النار
حماس: نسعى لاتفاق يضمن إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة
انهيار أسرة أحمد عامر في جنازته الشعبية بمسقط رأسه بسمنود.. صور
100 جنيه.. رسوم تحويل الطالب بين المدارس الحكومية والرسمية للغات
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من زيلينسكي لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية ووقف إطلاق النار في غزة
رسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟
تصاعد الانقسام السياسي في إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة
رسوم دخول امتحانات 2026 لجميع طلاب المدارس .. قرار عاجل الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رحيل محتمل.. كريم نيدفيد يقترب من وداع الأهلي بحثًا عن فرصة جديدة مع سيراميكا كليوباترا

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
حمزة شعيب

يبدو أن رحلة كريم نيدفيد داخل جدران النادي الأهلي تقترب من محطتها الأخيرة، في ظل الأنباء المتداولة حول اقتراب انتقاله إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، تحت قيادة المدير الفني علي ماهر، الذي يعتبره البعض بمثابة الأب الروحي للاعب منذ بداياته.

التحرك يأتي بعد سلسلة من المواسم التي شهدت تراجع ظهور نيدفيد في التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على مركزه، إلى جانب المعاناة الطويلة التي لازمته بسبب الإصابات المتكررة، ما جعله يبحث عن مساحة أكبر للظهور واستعادة بريقه داخل المستطيل الأخضر.

نيدفيد، خريج أكاديمية الأهلي، صعد للفريق الأول في موسم 2014-2015 تحت إشراف الإسباني جاريدو، ثم تنقل بين عدة أندية على سبيل الإعارة مثل حرس الحدود ووادي دجلة، قبل أن يعود إلى الأهلي مجددًا، وخرج الموسم الماضي لمودرن سبورت في تجربة لافتة حقق خلالها إنجازًا تاريخيًا بقيادة الفريق لحصد كأس رابطة الأندية، وهي أول بطولة رسمية في تاريخه.

ورغم أن الإصابات عرقلت مسيرته كثيرًا، إلا أن اللاعب يملك سجلًا مشرفًا مع الأهلي؛ حيث توج بـ5 ألقاب دوري، و2 كأس مصر، وسوبر محلي، إلى جانب لقب دوري أبطال أفريقيا. وقد خاض بقميص الشياطين الحمر 94 مباراة، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يأمل أن تكون خطوته المقبلة بوابة العودة للواجهة، وسط توقعات بأن يشكل إضافة قوية لفريق سيراميكا، خاصة في ظل العلاقة المميزة التي تجمعه بعلي ماهر.

الأهلي نيدفيد كريم نيدفيد سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

تأخير دفن احمد عامر

السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحرايري بسمنود| صور

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

مخالفة مرورية

سحب رخصة القيادة من سائق السيارة في هذه الحالة بقانون المرور

ترشيحاتنا

عاشوراء

هل ورد ذكر يوم عاشوراء في القرآن الكريم؟.. تعرف الآيات التي أشارت له

وكيل الأزهر

الضويني: علماء الأزهر حماة السنة وحرّاس العقول من الانحراف والتشدد

أمين البحوث الإسلامية يشارك في احتفالية كبرى بالجامع الأزهر لختم كتاب شَرْح علل الترمذي

أمين البحوث الإسلامية يشارك في احتفالية كبرى بالجامع الأزهر لختم كتاب شَرْح علل الترمذي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر.. أعشاب لعلاج التوتر.. وأخطاء تجنبيها فى طهي المكرونة تساعد على رفع السكر فى الدم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إلقاء ٥٥٠ ألفا من زريعة أسماك المبروك ببحرى أبو الأخضر بههيا ومويس بالزقازيق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

فشل روبوتات تسلا في أول تجربة قيادة ذاتية للسيارات

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

إعلان "دقوا الشماسي"

مبلغ كبير.. إسدال الستار على قضية إعلان «دقوا الشماسي» وتعويض ورثة العندليب

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد