تعرف على كواليس عرض سيراميكا كليوباترا لضم عبدالله السعيد

تلقى عبد الله السعيد لاعب وسط فريق الزمالك عرضاً من نادي سيراميكا كليوباترا للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعد انتهاء عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي، وعدم حسم ملف التجديد له مع القلعة البيضاء.

وعرض مسؤولو سيراميكا كليوباترا على اللاعب التوقيع لمدة موسمين، بداية من الموسم المقبل، على أن يحصل على 20 مليون جنيه في الموسم .

وكان عبد الله السعيد سبق ورفض عرضاً من النادي المصري بسبب الخلاف على المقابل المادي.